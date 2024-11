A cotação do dólar vai continuar subindo sem parar nos próximos dias? Obviamente, não há resposta 100% exata para essa pergunta, mas fato é que a moeda americana está diante de um cenário que, pelo menos no curto prazo, favorece a sua valorização.

O movimento chamado pelo mercado financeiro de “Trump trade” é, em boa medida, responsável pela disparada. Tudo indica que o futuro governo do republicano Donald Trump será marcado por protecionismo econômico e aumento de gastos, o que tornará a moeda local ainda mais forte.

No cenário doméstico, os economistas estão cansados de dizer que o desarranjo fiscal deixará o Brasil menos atrativo para investimentos estrangeiros e destruirá a credibilidade do país – um receituário que inevitavelmente levará à desvalorização do real. Ontem, o dólar subiu mais um pouco, cotado a R$ 5,78. No ano, a moeda americana acumula alta de quase 20% em relação ao real.

Veículos elétricos ganham terreno nas lavouras



A eletrificação, que vem revolucionando a mobilidade nas cidades, chegou ao campo. Localizada em Joinville (SC), a Yak iniciou a venda de seus primeiros tratores elétricos, que custam R$ 300 mil. Não se trata de um caso único. Recentemente, a New Holland, empresa do conglomerado CNH Industrial, apresentou o protótipo T4 Electric Power, trator elétrico e com dispositivos autônomos. Sem poluir o meio ambiente, máquinas movidas a bateria podem reduzir custos operacionais e aumentar a produtividade.

Mulheres avançam no mercado financeiro



Diversos estudos confirmam o aumento da presença feminina no mercado financeiro. O mais recente deles, realizado pela Axia Investing, constatou que as mulheres representam 15% dos profissionais que trabalham com day trade, como são chamadas as negociações de compra e venda das mesmas ações em um único dia. Para se ter ideia, em 2021 elas respondiam por 2% do total. O número de investidoras cadastradas na B3, a bolsa de valores de São Paulo, subiu de 1,1 milhão para 1,5 milhão no mesmo período.

Grupo Casas Bahia aposta alto na Black Friday



O Grupo Casas Bahia vai liberar R$ 1 bilhão em crédito durante a Black Friday – é o maior valor já oferecido para o período. A expectativa da empresa é emitir, em novembro, 200 mil cartões próprios. “O consumidor está voltando às compras, tanto no online quanto nas lojas físicas. E queremos que os clientes aproveitem cada vez mais os nossos créditos, via crediário, via cartões, e por isso acredito que teremos uma Black Friday bem positiva”, diz Renato Franklin, CEO da varejista.



Rapidinhas



O iFood fechou uma parceria com o Insper que permitirá aos pesquisadores da instituição acessar informações confidenciais da empresa para a produção de estudos acadêmicos. O objetivo é nortear a elaboração de políticas públicas voltadas para o ecossistema do delivery e qualificar a discussão de temas importantes para o setor.

Os financiamentos de veículos concedidos por bancos de montadoras somaram R$ 200 bilhões de janeiro a setembro de 2024, um acréscimo de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números apurados pela Associação Nacional das Empresas Financeiras (Anef) confirmam o aquecimento do mercado automotivo brasileiro.

Sediar grandes eventos internacionais é ótimo para as economias locais. De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, a reunião de cúpula de líderes do G20, que ocorrerá na cidade entre 17 e 19 de novembro, deverá gerar R$ 600 milhões em negócios, incluindo gastos com infraestrutura, aluguel de espaços e serviços diversos.

A Meta, dona doFacebook, Instagram e WhatsApp, será julgada nos Estados Unidos em um novo processo movido pela Comissão Federal de Comércio do país. A acusação é aquela que já colocou a empresa nos tribunais em ocasiões anteriores: o monopólio no mercado de redes sociais. A data do julgamento, contudo, não foi definida.

76,5 mil

empregos temporários deverão ser gerados pelo turismo na alta temporada, que vai de agora até fevereiro. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)



“Era bastante previsível queficar batendo boca com o BC,estressando o mercado de câmbio, criaria outro vetor inflacionário que, dada a condição da economia, forçaria umnovo ciclo de alta de juros”

Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e professor-adjunto na Georgetown University, nos Estados Unidos, lamentando as críticas do governo Lula à política monetária