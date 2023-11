Starbucks fatura alto no exterior e lucra US$ 12 bi

Nesta semana, muitos clientes da rede americana de cafeterias Starbucks ficaram preocupados com o pedido de recuperação judicial da SouthRock Capital, que até pouco tempo atrás controlava a marca no mercado brasileiro. Estima-se que as dívidas do grupo, também administrador das redes Eataly e Subway no país, totalizem R$ 1,8 bilhão, o que poderia inviabilizar a sua operação. Como se não bastasse, no mês passado a SouthRock perdeu a licença para operar a Starbucks no Brasil, o que colocou ainda mais incertezas no cenário. Enquanto a situação por aqui segue indefinida, a Starbucks fatura alto no mundo. Em seu balanço divulgado ontem, a empresa reportou lucro global líquido de US$ 1,2 bilhão no quarto trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro, uma alta de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja: não há motivos para os fãs da Starbucks temerem pelo futuro da cafeteria.

País se mantém no topo do ranking de juros reais mais altos do mundo

O corte da 0,5 ponto percentual da taxa Selic, para 12,25% ao ano, o menor patamar desde março de 2022, não foi suficiente para tirar o Brasil da liderança do ranking mundial de juros reais. De acordo com uma nova lista elaborada pelo site MoneYou, a taxa de juros reais – cálculo que leva em consideração a taxa nominal e a expectativa de inflação para os próximos dozes meses – no Brasil é de 6,90% ao ano. Logo depois aparecem México, com juros reais de 6,89%, e Colômbia, com 5,48%

No embalo da queda da Selic, Banco do Brasil corta juros

Pouco depois de o Banco Central cortar os juros, o Banco do Brasil informou que reduzirá as taxas de crédito voltado para o agronegócio. Segundo o BB, as linhas de financiamento terão diminuição de 0,5 a 1,5 ponto percentual. “Contribuímos para a concessão de crédito mais barato aos nossos clientes, o que beneficia diretamente o dinamismo da economia, de forma a favorecer o crescimento e a gerar mais emprego e renda para o país”, afirmou Tarciana Medeiros, presidente da instituição.

O que está em jogo na privatização da Sabesp

É consenso que a única privatização de grande porte que poderá ocorrer no Brasil no futuro próximo é a da Sabesp, a companhia de saneamento de São Paulo. No entanto, são esperadas duras batalhas entre defensores e críticos do projeto. De um lado, estudos mostram que empresas do ramo que foram vendidas para a iniciativa privada passam a oferecer serviços melhores. De outro, há a possibilidade real de as tarifas aumentarem. As discussões deverão girar em torno desses temas.

Rapidinhas



O Itaú BBA realizará, em 9 de novembro, a 14ª edição do Macro Vision, evento que discutirá os desafios econômicos do Brasil e do mundo. Um dos destaques da edição 2023 é a participação de Richard Clarida, acadêmico americano que foi vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos e que é conselheiro da Pimco, uma das maiores gestoras de recursos do planeta.

A empresa de saneamento Aegea contabiliza resultados positivos em seu “Projeto Tarifa Social”, que oferece descontos na conta de água e esgoto para famílias de baixa renda. Segundo Radamés Casse, presidente da companhia, o sistema beneficia 2 milhões de pessoas nas 500 cidades onde a Aegea atua.

Não está fácil para ninguém – nem para os presidentes das empresas. Em setembro, o número de profissionais do topo da hierarquia que trocaram de emprego nos Estados Unidos subiu 122% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a consultoria Challenger & Gray. O cenário econômico desafiador explica o movimento.

Depois da Netflix, agora é a vez do serviço de streaming de vídeo HBO Max atacar o compartilhamento de senhas. “É algo na nossa lista de coisas a fazer”, disse Casey Bloys, presidente da empresa. “A Netflix tem a vantagem de ser mais poderosa, mas acabar com o compartilhamento deveria estar no radar de todas as plataformas.”

R$ 100 bilhões



é quanto o Brasil economizaria em 2024 no pagamento dos juros da dívida pública se a taxa Selic chegasse a 9% ao ano, percentual projetado pelo mercado financeiro no ano que vem

“Se a Inteligência Artificial for programada por aqueles que defendem a extinção de nossa espécie, a função útil da tecnologia será a extinção da humanidade”

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter) e da Tesla