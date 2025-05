Você está vibrando o que deseja viver?

SIGA NO

Comunicadora, trabalha com desenvolvimento humano, atuando em terapia sistêmica, mentoria positiva e coaching de vida e carreira

Você já entrou em um ambiente e, antes mesmo de observar, sentiu o corpo pesar? Ou encontrou alguém cuja presença parecia iluminar o espaço, trazendo conforto e leveza? Essas percepções sutis falam sobre o padrão vibracional — o campo de energia que emitimos e também absorvemos a todo instante.

Tudo vibra. Somos feitos de energia, e nossas emoções, pensamentos e atitudes possuem frequências específicas. A raiva, a inveja e o medo vibram em padrões baixos e densos. Já o amor, a gratidão e a alegria têm uma frequência mais elevada e expansiva. Esse entendimento é sustentado pela Lei da Vibração, uma das leis universais, que afirma: você só pode atrair o que está em sintonia com a frequência que emite. Ou seja, o mundo externo é um espelho daquilo que está vibrando dentro de você.

Segundo a tradição egípcia, a nossa essência é o padrão que nossa consciência vibra. O que você vê, o que você ouve, as companhias que você escolhe — tudo é vibração. E quando você cria sintonia com uma vibração muito baixa, sua consciência tende a voltar para lá. Somos, portanto, influenciados e também cocriadores do nosso campo energético.

É como um rádio: se você quer ouvir música suave, precisa sintonizar na estação correta. Não adianta reclamar da música agressiva se você permanece naquela frequência. Da mesma forma, se deseja um relacionamento saudável, mas continua vibrando carência, desconfiança ou desvalorização, dificilmente atrairá alguém que represente equilíbrio e maturidade emocional.

Muitas pessoas dizem não encontrar bons parceiros amorosos, empregos significativos ou amizades verdadeiras. Mas a pergunta é: em qual padrão vibracional você está operando? E mais — você está disponível energeticamente para aquilo que deseja?

Relacionamentos exigem mais do que desejo: requerem autocompaixão, autoestima e abertura. Se você ainda carrega mágoas profundas, se espera que o outro preencha seus vazios, tende a atrair vínculos instáveis. Não porque mereça pouco, mas porque ainda não está vibrando em coerência com o que deseja viver.

O mesmo se aplica ao trabalho. Você quer um ambiente leve e inspirador, mas está sempre reclamando, alimentando medo ou se comparando com os outros? Essa energia fecha portas. Oportunidades surgem quando você começa a vibrar merecimento, criatividade e ação alinhada.

E nas amizades? Deseja vínculos verdadeiros, mas vive em ciclos de fofoca, julgamento ou superficialidade? A profundidade dos laços também responde ao seu padrão vibracional. Amizades pedem presença, verdade e reciprocidade.

Nos dias difíceis — e todos temos os nossos —, o desafio é não se afundar no padrão denso. Você pode escolher não se identificar com o que está pesado. Respire fundo, ouça uma música que eleve sua alma, lembre-se de um momento feliz. Feche os olhos e reviva a cena com detalhes. Perceba como seu corpo responde. A vibração muda.

Crie uma playlist de emergência emocional: músicas que tragam alegria, filmes que inspirem, frases que te reconectem. Mantenha por perto objetos, aromas e imagens que te façam bem. Rituais simples como caminhar na natureza, meditar, tomar um banho demorado ou escrever pensamentos antes de dormir ajudam a restaurar sua frequência.

Também é importante lembrar que, muitas vezes, estamos em ambientes coletivos — festas, supermercados, shoppings, transporte público — que carregam a chamada energia de massa: densa, confusa, conflitante. Não é que as pessoas sejam negativas, mas muitas estão sobrecarregadas, emocionalmente exaustas, carregando dores silenciosas. Essa energia pode impregnar nosso campo se estivermos fragilizados. Por isso, mais do que se proteger, é essencial fortalecer-se internamente.

Estudos do Instituto HeartMath mostram que emoções como gratidão e apreciação não só melhoram a saúde, mas alteram a frequência do nosso campo eletromagnético, impactando positivamente quem está ao redor. Ou seja, elevar sua vibração é um ato de autocuidado e também de contribuição para o coletivo.

Você não atrai o que quer, atrai o que vibra.

E se quiser mudar sua realidade, comece ajustando o seu campo.

Escolha seus pensamentos com mais carinho.

Esteja consciente da energia que emite.

Repare em como seu corpo reage diante das pessoas, dos lugares, dos diálogos. Seu corpo é um radar vibracional.

Você pode o amor que sonha, a carreira que almeja, as amizades que nutrem — mas, para isso, precisa primeiro se tornar compatível com aquilo que deseja viver.

Sua vibração é sua assinatura no mundo.

Sintonize-se com o que você deseja atrair.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.