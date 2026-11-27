SIBO: o resultado de um exame pode não contar toda a história, e um cuidado na investigação do supercrescimento bacteriano intestinal ganha ainda mais importância
Médico esclarece como o inchaço abdominal pode ser confundido com SIBO e revela por que exames rápidos nem sempre trazem diagnósticos precisos
compartilhe
Estudos estimam que o supercrescimento bacteriano no intestino delgado proximal, conhecido como SIBO, atinge entre 2,5% e 22% da população geral. A ampla variação decorre da inespecificidade dos sintomas e da falta de exames capazes de confirmar o diagnóstico com precisão, segundo Enrique Domínguez Muñoz, chefe do serviço de Aparelho Digestivo da Área Sanitária de Santiago de Compostela e Barbanza e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O organismo saudável limita as bactérias por meio do ácido gástrico, da bile, da imunidade e dos movimentos intestinais. O quadro surge quando esses mecanismos falham devido a fatores predisponentes, como alterações da motilidade intestinal, cirurgias digestivas prévias, doenças no fígado e pâncreas ou diminuição do ácido do estômago.
Leia Mais
Disbiose: o que há por trás do diagnóstico que voltou aos holofotes
Como saber se meu intestino não está bem? Conheça os 5 principais sinais
Estômago estufado: o que seu corpo pode estar tentando dizer
Limitações dos sintomas e dos exames
O problema provoca inchaço, distensão abdominal, gases, dor, náuseas, diarreia e prisão de ventre. Formas intensas causam má absorção nutricional, perda de peso, anemia e falta de vitamina B12. Esses sintomas também ocorrem na síndrome do intestino irritável, celíase, insuficiência pancreática e intolerância a carboidratos.
A análise microbiológica do líquido intestinal por endoscopia é a via direta, mas invasiva e sujeita a contaminações. Já os testes respiratórios com glicose ou lactulose identificam entre 40% e 80% dos casos e apresentam de 25% a 30% de resultados falsos positivos em indivíduos sadios.
A passagem acelerada pelo intestino faz o carboidrato atingir o cólon rapidamente, gerando hidrogênio e falsos positivos. Falsos negativos também acontecem diante de microrganismos que não produzem hidrogênio. Por essas razões, testes respiratórios isolados não devem ser realizados apenas por queixas de gases ou inchaço.
Cuidados com o tratamento
A presença de bactérias sem sintomas ou um teste positivo isolado não justificam o uso de antibióticos. A conduta terapêutica essencial exige a correção das causas de base: controlar o diabetes, avaliar cirurgias anteriores e tratar doenças associadas.
O emprego recorrente de antibióticos gera efeitos adversos, resistência bacteriana e danos à microbiota intestinal. Dietas restritivas amenizam o mal-estar temporariamente, contudo não eliminam a desordem nem substituem o tratamento do fator causador.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Gases e inchaço não significam SIBO. A avaliação médica deve focar na investigação de causas predisponentes e na exclusão de outras condições digestivas, com atenção redobrada diante de sinais de alerta como sangramento, febre, diarreia contínua, sintomas noturnos e perda de peso.