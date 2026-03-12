Assine
SINAIS DE ALERTA

Como saber se meu intestino não está bem? Conheça os 5 principais sinais

O corpo dá alertas quando a saúde intestinal vai mal, e eles vão além do inchaço; veja os sintomas que merecem sua atenção e uma visita ao médico

12/03/2026 18:19

Quando sentir dor, desconforto ou sinais fora do comum, existe a necessidade de atenção aos sintomas sutis que o corpo envia sobre a saúde intestinal crédito: Pexels

A saúde intestinal vai muito além de desconfortos como gases ou inchaço abdominal. O corpo envia sinais sutis, muitas vezes ignorados, quando o equilíbrio das bactérias que vivem no intestino está comprometido. Entender esses alertas é o primeiro passo para buscar ajuda e melhorar o bem-estar geral, já que a ciência tem reforçado cada vez mais a conexão entre o intestino e a saúde de todo o organismo.

Esses sintomas podem parecer não relacionados ao sistema digestivo, mas frequentemente indicam que a microbiota intestinal precisa de atenção. Identificá-los precocemente pode evitar o desenvolvimento de problemas mais complexos no futuro e melhorar a qualidade de vida de forma significativa.

Sinais de que seu intestino não está bem

Ficar atento às mensagens que o corpo transmite é fundamental. Abaixo estão cinco dos principais sinais de que sua saúde intestinal pode estar desequilibrada e merecer uma investigação mais aprofundada com um profissional de saúde.

1. Alterações de humor e cansaço constante

O intestino é frequentemente chamado de "segundo cérebro" por um motivo. Cerca de 90 a 95% da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida ali.

Embora essa serotonina atue principalmente no próprio intestino, ela se comunica com o cérebro através de vias como o nervo vago, influenciando o humor. Um desequilíbrio na flora intestinal pode afetar essa produção, resultando em ansiedade, irritabilidade e até mesmo quadros depressivos.

A fadiga persistente, mesmo após uma boa noite de sono, também pode ser um sinal de que seu intestino não está absorvendo os nutrientes de forma eficiente.

2. Problemas de pele persistentes

Condições como acne, eczema, rosácea ou psoríase podem estar diretamente ligadas a um processo inflamatório originado no intestino.

Quando a barreira intestinal está enfraquecida, certas proteínas e toxinas podem vazar para a corrente sanguínea, desencadeando uma resposta do sistema imunológico que se manifesta na pele.

3. Vontade incontrolável de comer açúcar

Um desejo intenso e frequente por alimentos açucarados ou ultraprocessados pode ser um sinal de que bactérias e leveduras consideradas ruins estão em maior número no seu intestino.

Esses microrganismos se alimentam de açúcar, e o aumento da sua população pode intensificar ainda mais essa vontade, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar.

4. Mudanças de peso inexplicáveis

Ganhar ou perder peso sem ter feito alterações significativas na dieta ou na rotina de exercícios pode ser um alerta. Um intestino desregulado pode comprometer a capacidade do corpo de absorver nutrientes, armazenar gordura e regular o açúcar no sangue, levando a variações de peso que não têm uma causa aparente.

5. Intolerâncias alimentares que surgem de repente

Se você passou a ter dificuldade para digerir alimentos que antes consumia sem problemas, isso pode indicar uma baixa diversidade de bactérias benéficas no intestino.

A dificuldade em processar certos alimentos, resultando em inchaço, gases ou dor, pode ser um sintoma de que a saúde da sua microbiota intestinal está fragilizada.

Caso identifique esses sinais de forma persistente, é recomendável procurar um médico gastroenterologista ou nutricionista para uma avaliação completa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

