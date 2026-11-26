Arqueólogos escavam um antigo acampamento da Falange na Espanha para investigar o que havia por trás da formação ideológica e militar de jovens no local
Escavações em Alicante encontram cápsula do tempo intacta com objetos raros: vestígios revelam rotina e métodos de doutrinação de jovens nos anos 40
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Arqueólogos identificaram vestígios intactos do antigo acampamento Nicomedes Larrosa em Biar, município ao norte da província de Alicante. A área de 12 hectares, protegida pela mata densa e pelo relevo montanhoso acidentado, funcionou como centro de doutrinação do Frente de Juventudes da Falange entre os anos 1940 e 1951.
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Coordenado pelo arqueólogo Eloy Poveda, o projeto investiga o primeiro acampamento dessa natureza estudado por escavações. O objetivo da organização envolvia transmitir formação "premilitar y del nacionalcatolicismo" a jovens espanhóis. Após os anos 1950, o local serviu como reserva de caça e área de lazer nas décadas de 1970 e 1980.
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Divisão e materiais resgatados
A equipe identificou dois setores no terreno: a área de intendência, com cozinha, depósito, carpintaria e enfermaria, e a cidade de lonas. Nessa grande esplanada, ruas dedicadas a Franco e José Antonio Primo de Rivera abrigavam o mastro da bandeira, a cruz dos mortos e os treinamentos militares.
Os pesquisadores encontraram diversos itens da rotina diária:
fixadores e anéis metálicos para montagem das barracas;
estojos deflagrados de munição de pistola;
caixas preservadas de medicamentos, tubos de pasta dental e de tinta a óleo;
utensílios de cozinha, latas de alimentos, cerâmicas e talheres;
emblemas do Auxilio Social, placas de cobre de acesso e moedas de 5 e 10 centavos cunhadas por Franco;
medalhas de prata com a efígie de Alfonso XIII e alusivas à Virgem do Pilar.
Perfil dos participantes
Segundo o professor José Ignacio Cruz, da Universitat de València, essas iniciativas copiavam o modelo da juventude hitleriana nazista. As estadias duravam duas semanas e eram voluntárias, dividindo os rapazes entre "flechas", de 11 a 15 anos, e "cadetes", de 15 a 19 anos.
O plano inicial de doutrinar estudantes ricos fracassou após a Igreja criar redes próprias de lazer. As vagas acabaram ocupadas por famílias sem recursos que viam a viagem como opção de férias, processo chamado pela cúpula do regime de "proletarización del Frente de Juventudes".
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Com a destruição de documentos oficiais da estrutura franquista em 1977, a equipe de arqueólogos recorreu a arquivos provinciais e registros aéreos históricos do exército norte-americano para embasar o trabalho. O estudo aprovado pela Generalitat Valenciana opera sem repasses institucionais e planeja documentar latrinas e depósitos de resíduos nas etapas seguintes.