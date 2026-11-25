Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O calor prolongado registrado durante o verão e o outono italianos até novembro aumentou a atividade das víboras na província de Belluno, no país europeu. O biólogo Francesco Mezzavilla explica que essa alteração térmica motivou a alta nos registros de picadas nas trilhas das Dolomitas.

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Pelo menos três excursionistas foram mordidos pelo réptil na região montanhosa. Entre as vítimas, uma moradora de Belluno de 53 anos caminhava com o marido na área conhecida como "área da antena", perto do Rifugio Brigata Alpina Cadore, no Monte Nevegal. A mulher conseguiu caminhar sozinha até a estrada de terra e seguiu ao hospital para avaliações médicas.

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Presença na montanha e espécies comuns

Mezzavilla informa que a população de répteis não subiu, mas a circulação de pessoas cresceu nos locais onde esses animais habitam. A probabilidade de encontro com o animal aumenta de acordo com a altitude percorrida no trajeto.

Os animais aparecem desde colinas como Colli Asolani, no território de Treviso, até o Monte Cesen e o Col Visentin, nas Prealpes de Belluno. O réptil também surge em caminhos de Cortina d'Ampezzo e do Falzarego, com avistamentos recentes no Valle del Piave, em Longarone e na área de Cadore.

A região conta com três espécies principais:

Víbora-aspide;

víbora-europeia-comum: a mais comum na área, responsável por uma mordida muito dolorosa, porém sem perigo;

víbora-cornuda: réptil venenoso, classificado como raro.

Identificação do réptil

Quem percorre as trilhas consegue diferenciar uma víbora de uma cobra comum ao observar características físicas precisas:

formato corporal e cauda: víboras exibem cauda e corpo muito curtos, enquanto as serpentes possuem cauda longa que afina com a movimentação;

pupilas: apresentam desenho vertical nas víboras e formato redondo nas serpentes;

escamas: mostram padrão denso, pequeno e irregular nas víboras, contra escamas grandes, visíveis e em menor quantidade nas serpentes.

Orientações de prevenção e primeiros socorros

O herpetólogo Michele Cassol destaca que os répteis se afastam de forma espontânea ao notar pessoas por perto. As víboras atacam apenas quando alguém as perturba ou pisa sobre elas por acidente. Especialistas recomendam ações de prevenção:

usar vestimentas apropriadas para caminhadas na montanha;

bater os pés no chão para vibrar a terra e afugentar o animal;

prestar atenção redobrada ao apoiar as mãos no solo, principalmente ao colher cogumelos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se a mordida acontecer, a recomendação médica orienta evitar intervenções repentinas e acionar imediatamente o socorro ou seguir até a emergência médica. Se necessário, os profissionais aplicam um aparelho que emite descargas elétricas capazes de neutralizar o veneno injetado pelo réptil.