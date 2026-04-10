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NATUREZA

Os 10 animais mais perigosos da Austrália e como se proteger deles

A fama de ter uma fauna assustadora é real; conheça as aranhas, cobras e criaturas marinhas venenosas e saiba o que fazer para evitar acidentes

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
10/04/2026 11:10

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Os 10 animais mais perigosos da Austrália e como se proteger deles
A toxina da Vespa-do-mar, criatura marinha mais venenosa da Austrália, pode ser fatal crédito: Pexels/ Juanita Theron

A Austrália é famosa por suas paisagens deslumbrantes, mas também por abrigar alguns dos animais mais perigosos do mundo. A reputação é merecida, com uma fauna que inclui desde aranhas e cobras com venenos potentes até criaturas marinhas letais. Embora encontros diretos sejam raros, conhecer as principais ameaças e saber como se prevenir é fundamental para qualquer viajante ou morador.

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A lista de espécies que exigem atenção é longa, mas algumas se destacam pelo potencial de causar danos graves aos seres humanos. Conhecer o comportamento e o habitat desses animais é o primeiro passo para garantir a segurança em praias, florestas e até mesmo em áreas urbanas do país. Vale ressaltar que acidentes fatais são extremamente raros e concentram-se em regiões remotas do país.

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Os animais mais perigosos da Austrália

  1. Vespa-do-mar (Box Jellyfish): Considerada a criatura marinha mais venenosa, seus tentáculos liberam uma toxina que ataca o coração e o sistema nervoso. Pode ser fatal em minutos.

  2. Taipan-do-interior: Possui o veneno mais tóxico entre todas as serpentes do mundo. Felizmente, é uma cobra tímida e raramente entra em contato com humanos.

  3. Aranha-teia-de-funil (Funnel-web spider): Encontrada principalmente em Sydney, possui um veneno neurotóxico de ação rápida. No entanto, um antídoto eficaz está disponível desde 1979 e não há mortes registradas desde então.

  4. Polvo-de-anéis-azuis (Blue-ringed octopus): Pequeno, mas extremamente perigoso. Seu veneno contém tetrodotoxina, uma neurotoxina potente que causa paralisia muscular e respiratória.

  5. Crocodilo-de-água-salgada: O maior réptil do mundo é um predador territorial e agressivo, responsável por ataques fatais em rios e estuários no norte do país.

  6. Peixe-pedra (Stonefish): Mestre da camuflagem, parece uma rocha no fundo do mar. Seus espinhos dorsais injetam um veneno que causa dor excruciante e pode ser letal se não tratado.

  7. Cobra-marrom-oriental (Eastern Brown Snake): Responsável pela maioria das mortes por picada de cobra na Austrália. Seu veneno causa coagulação sanguínea e colapso rápido.

  8. Tubarão-branco: Embora os ataques não sejam tão comuns, a força de sua mordida torna qualquer encontro potencialmente fatal. Ocorre em toda a costa australiana.

  9. Aranha-de-costas-vermelhas (Redback spider): Parente da viúva-negra, sua picada causa dor intensa, náuseas e sudorese. É comum em áreas urbanas e rurais.

  10. Casuar (Cassowary): Uma ave grande e que não voa, conhecida por sua agressividade quando se sente ameaçada. Suas garras afiadas podem causar ferimentos graves e até fatais.

Dicas gerais para evitar acidentes

  • Use calçados fechados: Ao caminhar em matas, gramados ou áreas rurais, proteja os pés contra picadas de cobras e aranhas.

  • Verifique roupas e sapatos: Antes de se vestir, sacuda as peças para remover qualquer animal que possa ter se escondido nelas.

  • Respeite as placas de aviso: Placas que alertam sobre a presença de crocodilos, tubarões ou águas-vivas devem ser levadas a sério. Não nade ou acampe em áreas proibidas.

  • Evite nadar ao amanhecer e ao entardecer: Esses são os horários de maior atividade para muitas espécies de tubarões.

  • Mantenha distância: Nunca tente tocar ou se aproximar de um animal selvagem, por mais inofensivo que ele pareça.

  • Procure ajuda médica: Em caso de picada ou mordida, procure atendimento médico imediatamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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