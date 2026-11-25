Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Em 1997, o Serviço Agrícola e Pecuária do Chile autorizou a importação de 404 colônias de abelhas europeias (Bombus terrestris) para ensaios em cultivos de tomate em estufas. A introdução comercial visava aumentar o rendimento agrícola, mas insetos escaparam e formaram populações silvestres. Passados 29 anos dessa medida, a espécie ocupa vastas áreas da Patagônia argentina e ameaça o mangangá (Bombus dahlbomii), polinizador nativo da região.

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A partir de 1998, o modelo atendeu lavouras de mirtilo e cereja no território chileno. Rainhas e operárias encontraram alimento em ambientes naturais, gerando uma expansão fora de controle. Registros oficiais mostram que o Chile comprou cerca de 335 mil colônias e 860 mil rainhas entre 1997 e 2016. Um levantamento jornalístico apontou a entrada de 1,6 milhão de colônias e rainhas somadas entre 1997 e 2022.

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Travessia dos Andes e avanço na Argentina

Sem autorização de ingresso comercial na Argentina, os insetos atravessaram a Cordilheira dos Andes. Cientistas registraram exemplares em 2006 perto de San Martín de los Andes, nos limites do Parque Nacional Lanín, na província de Neuquén.

A oferta de flores facilitou a dispersão rápida, calculada em cerca de 200 quilômetros por ano. Ao final de 2011, as abelhas europeias já ocupavam o litoral atlântico argentino, longe dos pontos originais de liberação.

Riscos para o mangangá e perdas na agricultura

O avanço populacional colocou o mangangá em perigo de extinção. Marcado pelo porte grande e pelos pelos alaranjados, o inseto nativo sumiu de locais habituais devido a fatores críticos:

disputa direta por alimento e locais de nidificação;

transmissão de patógenos entre espécies;

perfuração de flores para extração de néctar sem polinização.

O comportamento também atinge a produção agrícola. Pesquisadores do CONICET identificaram danos em flores de framboesa causados pela retirada de néctar pelos invasores, hábito que prejudica a formação adequada e o padrão dos frutos.

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Ações de pesquisa e preservação

Em 18 de novembro de 2026, a Universidade Austral do Chile apresentou investigações sobre a microbiota intestinal das duas espécies para detalhar suas interações biológicas. Na Argentina, especialistas do CONICET e da Universidade Nacional do Comahue conduzem o projeto de ciência cidadã Vi Un Abejorro, reunindo dados e registros fotográficos da população para acompanhar o avanço dos insetos invasores e preservar as oito espécies nativas presentes no país.