Abelhas europeias chegam ao Chile para polinizar lavouras, mas 29 anos depois sua expansão pelos Andes acende um alerta para uma espécie nativa da Argentina
Trazidos pelo Chile para lavouras de tomate, os insetos cruzaram os Andes e hoje mobilizam a ciência para proteger o mangangá da extinção
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Em 1997, o Serviço Agrícola e Pecuária do Chile autorizou a importação de 404 colônias de abelhas europeias (Bombus terrestris) para ensaios em cultivos de tomate em estufas. A introdução comercial visava aumentar o rendimento agrícola, mas insetos escaparam e formaram populações silvestres. Passados 29 anos dessa medida, a espécie ocupa vastas áreas da Patagônia argentina e ameaça o mangangá (Bombus dahlbomii), polinizador nativo da região.
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A partir de 1998, o modelo atendeu lavouras de mirtilo e cereja no território chileno. Rainhas e operárias encontraram alimento em ambientes naturais, gerando uma expansão fora de controle. Registros oficiais mostram que o Chile comprou cerca de 335 mil colônias e 860 mil rainhas entre 1997 e 2016. Um levantamento jornalístico apontou a entrada de 1,6 milhão de colônias e rainhas somadas entre 1997 e 2022.
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Travessia dos Andes e avanço na Argentina
Sem autorização de ingresso comercial na Argentina, os insetos atravessaram a Cordilheira dos Andes. Cientistas registraram exemplares em 2006 perto de San Martín de los Andes, nos limites do Parque Nacional Lanín, na província de Neuquén.
A oferta de flores facilitou a dispersão rápida, calculada em cerca de 200 quilômetros por ano. Ao final de 2011, as abelhas europeias já ocupavam o litoral atlântico argentino, longe dos pontos originais de liberação.
Riscos para o mangangá e perdas na agricultura
O avanço populacional colocou o mangangá em perigo de extinção. Marcado pelo porte grande e pelos pelos alaranjados, o inseto nativo sumiu de locais habituais devido a fatores críticos:
disputa direta por alimento e locais de nidificação;
transmissão de patógenos entre espécies;
perfuração de flores para extração de néctar sem polinização.
O comportamento também atinge a produção agrícola. Pesquisadores do CONICET identificaram danos em flores de framboesa causados pela retirada de néctar pelos invasores, hábito que prejudica a formação adequada e o padrão dos frutos.
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Ações de pesquisa e preservação
Em 18 de novembro de 2026, a Universidade Austral do Chile apresentou investigações sobre a microbiota intestinal das duas espécies para detalhar suas interações biológicas. Na Argentina, especialistas do CONICET e da Universidade Nacional do Comahue conduzem o projeto de ciência cidadã Vi Un Abejorro, reunindo dados e registros fotográficos da população para acompanhar o avanço dos insetos invasores e preservar as oito espécies nativas presentes no país.