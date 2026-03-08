Caramujos: por que algumas espécies se tornam verdadeiras pragas

Em muitas cidades e áreas rurais, as pessoas percebem a presença de caramujos com mais frequência durante períodos de chuva e clima úmido. Esses animais fazem parte de diversos ecossistemas. No entanto, algumas espécies de caramujo se comportam como pragas e causam danos ao meio ambiente, à agricultura e até à saúde humana. Entre os exemplos mais conhecidos está o caramujo-africano (Achatina fulica). Essa espécie vive fora de sua área de origem e hoje se relaciona a vários problemas.

O tema ganha relevância à medida que essas espécies se espalham com facilidade. Elas aproveitam jardins, hortas e terrenos baldios para se reproduzir. Quando encontram alimento abundante e poucos predadores naturais, esses moluscos formam populações muito densas. Nesses cenários, eles deixam de integrar apenas a fauna local e passam a representar organismos invasores. Assim, eles podem desequilibrar relações ecológicas e gerar prejuízos econômicos consideráveis.

Caramujos considerados pragas: o que caracteriza esse problema?

Nem todo caramujo se comporta como invasor ou causa dano significativo. O termo praga costuma descrever uma espécie que apresenta alta capacidade de reprodução, ampla adaptação a diferentes ambientes e impacto negativo mensurável. No caso de caramujos exóticos, como a Achatina fulica, esses fatores se somam a uma grande facilidade de transporte acidental. Esse transporte ocorre em cargas, resíduos, mudas de plantas e materiais de construção. Dessa forma, a espécie coloniza novas áreas com rapidez.

Além disso, caramujos praga costumam apresentar dieta generalista e consomem grande variedade de plantas cultivadas e ornamentais. Essa característica permite que sobrevivam em pomares, hortas, jardins residenciais e terrenos urbanos. Quando a densidade populacional cresce muito, a quantidade de material vegetal consumido torna-se expressiva. Como resultado, a espécie afeta a produção agrícola e prejudica a estética de espaços verdes.

Impacto ambiental das espécies invasoras de caramujos

O impacto ambiental causado por caramujos invasores vai além da simples presença de grandes quantidades de indivíduos. Essas espécies competem com moluscos nativos por alimento, abrigo e locais de postura. Em consequência, elas reduzem populações naturais e alteram a composição da fauna local. Em regiões de alta biodiversidade, a competição com espécies endêmicas aumenta o risco para a conservação da natureza.

Outro ponto relevante envolve a modificação de processos ecológicos. Ao consumir folhas, brotos e frutos, caramujos invasores interferem na regeneração da vegetação. Esse efeito se intensifica principalmente em áreas de mata em recuperação ou em fragmentos florestais próximos a zonas urbanas e agrícolas. Em alguns casos, esses caramujos também contribuem para a dispersão de plantas exóticas. Eles carregam sementes aderidas ao corpo ou misturadas às fezes e favorecem o avanço de espécies vegetais igualmente invasoras.

Redução da fauna nativa de moluscos, que perde espaço e recursos diante da competição intensa.

de moluscos, que perde espaço e recursos diante da competição intensa. Alteração da vegetação , com prejuízo direto à regeneração de plantas jovens e espécies sensíveis.

, com prejuízo direto à regeneração de plantas jovens e espécies sensíveis. Interferência em cadeias alimentares, que afeta espécies predadoras de moluscos locais e desequilibra o ecossistema.

Quais são os prejuízos econômicos para agricultura e jardins?

Na agricultura, alguns caramujos praga, especialmente o caramujo-africano, consomem mudas, folhas tenras, flores e frutos em desenvolvimento. Hortaliças, plantas ornamentais e culturas de pequeno porte sofrem impactos mais intensos. Em propriedades rurais de pequeno e médio porte, essa situação provoca perda de produtividade, necessidade de replantio e aumento de gastos com controle. Além disso, agricultores muitas vezes perdem tempo e recursos com manejo emergencial.

Em jardins residenciais, parques e áreas verdes urbanas, o problema aparece na forma de folhas recortadas, flores destruídas e brotos danificados. Já em condomínios e espaços públicos, essa situação gera custos adicionais com manutenção paisagística. Em alguns casos, a presença de grandes quantidades de conchas e fezes também dificulta o uso de áreas de lazer. Assim, moradores e frequentadores sentem desconforto e evitam esses espaços.

Redução do rendimento de hortas e pequenas lavouras em curto espaço de tempo. Aumento de custos com barreiras físicas, coleta manual e manejo integrado ao longo do ano. Danos estéticos em jardins e áreas paisagísticas, que exigem substituição de plantas.

Riscos à saúde: que doenças podem se associar a caramujos?

Além do impacto ecológico e econômico, certos caramujos invasores despertam atenção por servirem de hospedeiros para parasitas que afetam seres humanos. O caramujo-africano, por exemplo, atua como hospedeiro intermediário de Angiostrongylus cantonensis, verme associado à meningite eosinofílica. Essa espécie também pode carregar outros helmintos capazes de infectar animais domésticos e pessoas, dependendo das condições locais.

A transmissão ocorre, em geral, por contato indireto com muco e secreções que permanecem em superfícies. Ela também pode ocorrer pelo consumo de alimentos crus mal higienizados que entram em contato com esses moluscos ou com suas fezes. Em ambientes urbanos, hortas comunitárias, quintais e pequenos cultivos exigem atenção redobrada. Por esse motivo, autoridades de saúde recomendam higienização rigorosa de verduras e uso de luvas na coleta e no manejo de caramujos potencialmente contaminados.

Hospedagem de parasitas que podem afetar o sistema nervoso humano e causar complicações graves.

Risco de contaminação de alimentos consumidos crus, como folhas e ervas aromáticas.

Possível exposição de crianças e animais domésticos em quintais e jardins, com risco de contato acidental.

Exemplos de espécies problemáticas e necessidade de controle

Entre as espécies mais citadas aparece a Achatina fulica, originária da África e presente em vários países como alternativa econômica para criação ou ornamentação. Com o tempo, muitas pessoas soltaram indivíduos dessa espécie ou permitiram fugas de criadouros. Assim, populações se estabeleceram em áreas urbanas e rurais. Essa espécie se destaca pelo grande tamanho, alta taxa reprodutiva e resistência a diferentes condições climáticas.

Outros moluscos terrestres e dulcícolas também se comportam como pragas em determinadas regiões. O exemplo mais conhecido envolve algumas espécies de Pomacea em ambientes aquáticos. Esses animais consomem intensamente plantas de arrozais e áreas alagadas, o que gera prejuízos significativos. Cada região precisa identificar quais espécies pertencem à fauna nativa e quais representam ameaça para a biodiversidade e para a produção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante desse cenário, o manejo de caramujos invasores inclui várias ações combinadas. Entre elas, destacam-se eliminação adequada de resíduos, limpeza de terrenos e remoção manual com equipamentos de proteção. Quando órgãos competentes indicam, técnicos também utilizam produtos específicos de forma controlada. Ao mesmo tempo, especialistas reforçam que nem todos os caramujos causam prejuízos. Muitas espécies nativas exercem funções importantes, como decomposição de matéria orgânica e participação na cadeia alimentar de aves, répteis e pequenos mamíferos. Portanto, a diferenciação entre espécies invasoras e nativas, aliada ao controle responsável dos caramujos problemáticos, torna-se fundamental. Dessa forma, a sociedade reduz riscos à saúde, limita prejuízos econômicos e preserva o equilíbrio ambiental.