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A última semana de novembro reúne eventos astronômicos especiais para observadores entre os dias 23 e 29 de novembro. O período apresenta aproximações planetárias, destaque de constelações e a passagem da Superlua.

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Calendário dos fenômenos celestes

Na segunda-feira, 23 de novembro, a Lua quase cheia se aproxima do aglomerado estelar das Plêiades, localizado na constelação de Touro. O público pode acompanhar a aproximação olhando na direção leste após o anoitecer. O brilho lunar dificulta ver estrelas de menor intensidade, mas os pontos mais luminosos permanecem visíveis.

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A Superlua ocorre na terça-feira, 24 de novembro, quando o satélite atinge a fase cheia perto do perigeu, ponto de maior proximidade orbital com a Terra. Nessa fase, a Lua aparenta tamanho de 7% a 10% maior e brilho 15% superior em comparação com uma lua cheia normal. O astro passa a apenas 0,9 grau ao norte das Plêiades, grupo chamado de "Sete Irmãs". Próximo ao horizonte, atua a "ilusão da Lua", efeito visual gerado pelo cérebro humano.

Na quarta-feira, 25 de novembro, Marte se aproxima da estrela azulada Regulus, a mais brilhante de Leão, gerando contraste com a tonalidade avermelhada do planeta. O espetáculo fica visível no leste cerca de uma hora antes do amanhecer, acompanhado pelo brilho de Júpiter. No mesmo dia, Urano alcança a oposição e requer telescópio ou binóculo grande para observação.

Na sexta-feira, 27 de novembro, Vênus atinge o ápice de brilho pela manhã. O planeta ganha visibilidade na direção leste-sudeste cerca de 45 minutos antes do nascer do sol, favorecido pela proximidade com a Terra e pela atmosfera com nuvens densas refletoras.

Constelações visíveis e próximas atrações

O céu noturno destaca o desenho do "Hexágono de Inverno", formado por estrelas de Órion, Touro, Cocheiro, Gêmeos e Cão Maior, com a presença brilhante de Sirius. A constelação de Perseu surge entre Cassiopeia e Touro, desenhando uma linha estelar no plano da Via Láctea observável no nordeste durante a noite.

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Após o dia 24 de novembro, a Lua perde luminosidade e nasce gradualmente mais tarde. O início de dezembro oferece noites escuras favoráveis para observar a chuva de meteoros Geminídeas, cujo ápice acontece nas noites de 14 e 15 de dezembro, antes do solstício de inverno de 21 de dezembro no Hemisfério Norte.