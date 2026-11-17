Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Encontrar um felino na rua costuma despertar ternura e o impulso de tocá-lo. Veterinários alertam que, antes de tentar acariciar um animal desconhecido, é fundamental observar a barreira tátil. Nem todos os animais toleram aproximações repentinas, reagindo muitas vezes com medo e estresse diante do contato físico inesperado.

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Especialistas da Alley Cat Allies, organização dedicada à proteção e ao bem-estar dos felinos, esclarecem que o comportamento desses animais depende do histórico de convivência prévia com seres humanos. Enquanto alguns indivíduos buscam atenção e afeto, outros preferem manter distância de estranhos.

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Na publicação “O contínuo da socialização felina: um guia para as interações entre gatos e humanos”, a entidade pontua que a socialização representa um processo elementar. Segundo a organização: “Os filhotes aprendem a se comportar como gatos observando outros gatos e adquirindo experiência prática. A experiência é também a única maneira pela qual os gatos aprendem a conviver confortavelmente com os humanos”.

Animais que acumulam experiências positivas desde o início da vida tendem a se mostrar receptivos aos afagos. Em contrapartida, filhotes que crescem desprovidos de contato humano desenvolvem conduta desconfiada, preferindo preservar o distanciamento e sentindo maior segurança em espaços exteriores.

O papel da barreira tátil na aproximação

Criado pela especialista em comportamento felino Joan Miller, o conceito de barreira tátil define o limite de contato corporal aceito pelo animal ao interagir com uma pessoa. Essa avaliação técnica divide os níveis de confiança em quatro grupos: