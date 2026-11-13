A confiança dos gatos nas pessoas não surge por acaso: veterinário explica como a forma de tratar os felinos influencia o vínculo que eles criam com você
Especialistas revelam que o segredo está no respeito e nas interações positivas: saiba quais atitudes aproximam o felino e os sinais de afeto
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A convivência com um gato exige interpretar comportamentos e respeitar necessidades. Muitos acreditam que os felinos escolhem favoritos por causa de comida ou brincadeiras, mas a forma de tratamento recebida é determinante nessa relação.
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O veterinário especialista em comportamento animal Gary Landsberg explica que experiências positivas e previsíveis constroem laços de confiança. Segundo o especialista, com trabalhos publicados no "Merck Veterinary Manual", os animais aproveitam diferentes contatos: carinho, brincadeiras, alimentação ou a voz humana.
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O contato precisa ser agradável sob a perspectiva do próprio felino. Dessa forma, o bicho demonstra preferência por quem respeita seus limites e evita gerar medo ou incômodo.
O impacto de atitudes negativas
Métodos punitivos prejudicam a conexão entre o gato e os humanos. Repreender, perseguir ou intimidar para corrigir condutas gera medo, estimula o afastamento e favorece reações agressivas ou indesejadas.
Landsberg recomenda aplicar o reforço positivo. Essa prática associa atitudes desejadas a experiências agradáveis: recompensas, brincadeiras e afeto aceito pelo animal. O ponto central consiste em permitir uma convivência sem ameaças, garantindo que o felino consiga se afastar quando recusar proximidade.
Sinais de confiança
Ao estabelecer segurança com alguém, o felino adota atitudes sociais específicas. As demonstrações frequentes incluem:
Esfregar o corpo em pernas ou mãos: usa glândulas faciais para depositar odor e registrar familiaridade.
Buscar aproximação: escolhe descansar no mesmo local ou se achegar voluntariamente.
Ronronar durante o afeto: expressa bem-estar, embora o som ocorra também sob outras condições.
Amassar com as patas dianteiras: conduta comum em instantes de comodidade.
Aproximar-se por iniciativa própria: procura companhia sem necessidade de perseguição humana.
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Diretrizes da American Association of Feline Practitioners (AAFP) e da International Society of Feline Medicine (ISFM) confirmam que interações sociais positivas, constantes e previsíveis beneficiam os animais. Ambas as organizações orientam que os próprios felinos iniciem e regulem o contato físico.