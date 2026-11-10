Crianças pequenas e pets: veterinários alertam para um cuidado na convivência com cães e gatos que os adultos não devem deixar de lado para prevenir acidentes

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A convivência com cães e gatos exige a compreensão de que as necessidades dos animais diferem das vontades humanas. Essa dinâmica ganha contornos específicos quando existem crianças na casa, já que gestos infantis de carinho nem sempre geram reações positivas nos pets.

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Abraçar com força, insistir em brincadeiras quando o animal tenta se afastar, segurar o bicho no colo contra a própria vontade e aproximar o rosto excessivamente são hábitos comuns no ambiente familiar. Essas atitudes posicionam o animal em uma situação vulnerável.

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Eva Sánchez-Paniagua, veterinária e integrante da Direção Técnica da Clinicanimal, explica que tais comportamentos surgem da falta de conhecimento sobre a comunicação das espécies. Segundo a especialista, o pet pode encarar como invasão aquilo que a criança considera uma simples demonstração de afeto.

Sinais sutis de desconforto

Crianças pequenas não conseguem decifrar avisos corporais prévios, elevando o risco de atritos quando ficam sozinhas com os animais. Cães e felinos raramente partem de imediato para rosnados, bufos ou mordidas, emitindo alertas discretos antes de qualquer reação drástica.

Eva Sánchez-Paniagua detalha manifestações corporais de cada grupo:

cães costumam virar a cabeça, manter o corpo rígido, abaixar as orelhas, lamber os lábios ou bocejar sem sono.

gatos tendem a mover as orelhas para trás, movimentar a cauda com tensão, agachar o corpo ou buscar esconderijos.

Caroline Arrú de Caveda, Chief Marketing & Chief Customer Officer da Tiendanimal, destaca a importância de educar os menores antes da aproximação. A profissional aponta que o recuo do cão ou a agitação ríspida da cauda do gato confirmam a recusa ao toque físico.

Arrú de Caveda ressalta também que manifestações como o "olho de baleia", momento em que a parte branca dos olhos do cachorro fica visível, alertam sobre o incômodo do pet com a aproximação.

O erro de punir alertas

Sánchez-Paniagua adverte que rosnados e bufos funcionam como ferramentas biológicas para pedir distância de forma pacífica. Repreender essas vocalizações elimina uma barreira defensiva natural e estimula ataques diretos sem aviso prévio em episódios seguintes.

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A veterinária esclarece que a resposta correta diante do mal-estar do pet consiste em interromper a interação imediatamente e permitir sua retirada. A garantia da segurança no lar depende da supervisão ativa e constante dos adultos, evitando que os animais assumam a obrigação de suportar invasões em seus momentos de descanso.