Prefere voltar cedo para casa em vez de esticar a noite? A psicologia ajuda a entender o hábito, mas ele não revela sozinho o que muitos pensam sobre você

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São 22h30 e o encontro correu de forma excelente. Amigos riram juntos e compartilharam um bom jantar durante horas. Quando algumas pessoas sugerem pedir outra garrafa ou seguir para um bar, surge apenas a vontade de voltar para casa, vestir o pijama e deitar sob a coberta. Não há cansaço extremo nem tédio. Permanece unicamente a impressão de ter aproveitado o momento de maneira suficiente.

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Avisar sobre essa saída costuma gerar protestos. Quem decide ir embora primeiro frequentemente precisa se justificar perante o grupo, respondendo por que não deseja ficar mais uma hora. Essa vontade de partir antes não indica falta de sociabilidade ou impaciência, mas expressa uma forma diferente de apreciar os acontecimentos.

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A busca por eficiência nas experiências

A especialista em psicologia positiva Jodi Wellman aborda esse comportamento na revista "Psychology Today" por meio do conceito de eficiência das experiências. Segundo a pesquisadora, certas pessoas aproveitam especialmente o início de uma atividade: reencontrar amizades, conhecer um restaurante ou escutar as primeiras músicas em um show.

Após saciar a curiosidade, o indivíduo sente menos necessidade de prolongar a ocasião. A satisfação não depende do tempo despendido no local, mas da intensidade do que foi vivido. Alguém com esse perfil pode ir embora depois de duas horas sentindo que aproveitou a noite, enquanto outros participantes preferem continuar até tarde.

O processo se apoia na adaptação hedônica, conceito psicológico que aponta a tendência humana de se acostumar gradualmente a situações positivas. O entusiasmo do início não permanece tão intenso ao longo do tempo. Wellman sugere que certas pessoas notam essa oscilação mais rápido e preferem mudar de atividade, sem que isso signifique menor apreço pelos amigos.

Relação com o tempo e limites de estímulos

A decisão de sair cedo também reflete a valorização da autonomia pessoal. Quem prioriza gerenciar os próprios horários pensa no que fará em casa quando o encontro se estende: ler algumas páginas de um livro, ver um episódio de uma série favorita ou usufruir de um momento tranquilo.

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Wellman destaca ainda a saturação provocada pelo excesso de estímulos do ambiente. O volume de conversas, músicas e contatos sociais faz certas pessoas atingirem seu limite com rapidez. Retirar-se do evento surge como forma de respeitar o próprio ritmo, em vez de representar desinteresse pelo grupo.