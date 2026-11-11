Chimpanzés adotam hábito curioso com grama na orelha, e o que acontece anos depois em outro grupo chama a atenção para comportamentos sem função aparente

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Tendências surgem quando indivíduos imitam comportamentos alheios sem utilidade prática aparente. Esse tipo de difusão de costumes já ocorreu inclusive entre orcas, que foram observadas carregando salmões mortos na cabeça. Pesquisadores da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, e da Universidade de Durham, no Reino Unido, identificaram um processo similar em grupos de chimpanzés.

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Os primeiros registros ocorreram na década de 2010 no Chimfunshi Wildlife Orphanage, um santuário localizado na Zâmbia. Naquela época, uma fêmea chamada Julie começou a colocar folhas de grama na própria orelha. Outros animais do grupo passaram a imitá-la, mantendo o costume ativo mesmo após a morte de Julie, caracterizando uma tradição transmitida socialmente.

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Disseminação de novos costumes

Mais de uma década depois, um estudo publicado no periódico científico "Behaviour" revelou que outro grupo do santuário adotou o hábito, mesmo sem manter contato com os integrantes do bando de Julie. Conduzida por um macho chamado Juma, a prática se expandiu e os animais passaram a prender folhas de grama também no traseiro.

No grupo analisado, cinco dos oito chimpanzés colocaram folhas nas orelhas e seis inseriram o material no traseiro. A equipe de cientistas descartou motivos funcionais óbvios, como o alívio de coceiras. Para Edwin van Leeuwen, pesquisador da Universidade de Utrecht, o aspecto principal reside no fato de os animais aprenderem a conduta observando uns aos outros.

Os cientistas constataram que os dois grupos tinham os mesmos cuidadores humanos. Esses profissionais relataram que limpavam os ouvidos com grama ou fósforos diante dos animais. Embora exista a possibilidade de cópia dos tratadores, as observações confirmam com mais vigor que o comportamento se propagou por aprendizagem social interna.

Laços comunitários e tempo livre

A pesquisa sugere que essas atitudes incomuns aparecem mais em cativeiro porque os animais dispõem de tempo livre. No habitat selvagem, os indivíduos precisam buscar comida e evitar predadores, focando a imitação em tarefas úteis para a sobrevivência.

Copiar um semelhante também desempenha uma função social: expressar afinidade, demonstrar atenção ao outro e fortalecer laços de pertencimento dentro do grupo.

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Os registros ampliam o debate sobre a evolução cultural e a transmissão de hábitos sem finalidade prática em espécies não humanas. Jake Brooker, pesquisador da Universidade de Durham, ressalta que o estudo comprova que chimpanzés conseguem reproduzir ações aparentemente inúteis apenas pelo aprendizado social.