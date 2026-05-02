Por que os cães cheiram o traseiro uns dos outros: a ciência por trás da comunicação olfativa canina

A comunicação entre cães começa muito antes de qualquer latido. Em encontros na rua, em parques ou dentro de casa, um gesto chama atenção de quem observa: o hábito de cheirar o traseiro de outros cães. Longe de ser apenas um comportamento estranho, esse contato nasal rápido e direto funciona como um verdadeiro aperto de mão químico, carregado de informações que os animais decodificam em poucos segundos.

Para a espécie canina, o mundo é interpretado principalmente pelo olfato. Enquanto seres humanos se orientam pela visão e pela fala, os cães baseiam boa parte de suas decisões em sinais químicos deixados no ambiente e no corpo de outros indivíduos. Nesse contexto, a região anal concentra um tipo de cartão de visitas biológico, formado por secreções ricas em moléculas que revelam identidade, estado físico e até o nível de estresse de quem está sendo inspecionado.

O que é a comunicação olfativa canina e por que ela é tão eficiente?

A chamada comunicação olfativa canina é o conjunto de sinais químicos emitidos e percebidos pelos cães por meio do cheiro. O nariz desses animais contém dezenas de milhões de receptores olfativos, número muito superior ao de humanos. Além disso, áreas específicas do cérebro são dedicadas a interpretar odores e misturas complexas de compostos voláteis. Esse sistema torna possível que minúsculas quantidades de substâncias transmitam dados detalhados sobre outro indivíduo.

Quando dois cães se encontram, eles não dependem apenas da postura corporal ou de sons. O odor corporal, a urina, as fezes e, em especial, as secreções das glândulas anais funcionam como mensagens codificadas. Em frações de segundo, o animal pode identificar se o outro é conhecido, se está saudável, se é macho ou fêmea e se se encontra calmo ou tenso. Assim, o cumprimento olfativo reduz incertezas, evita conflitos desnecessários e facilita a socialização.

Esse cheirinho é tipo um oi, tudo bem? no mundo canino – depositphotos.com / dodafoto



Por que o cheiro do traseiro é um aperto de mão químico entre cães?

O hábito de cheirar o traseiro tem base anatômica clara. Ao lado do ânus, os cães possuem duas glândulas anais que armazenam secreções densas e ricas em compostos químicos, como ácidos graxos voláteis e outras moléculas aromáticas. Essas substâncias são liberadas em pequenas quantidades sempre que o animal defeca ou quando os músculos da região são pressionados, formando uma espécie de assinatura química altamente individual.

Enquanto humanos se apresentam com nome, documento ou perfil em redes sociais, o cão reúne, nessas secreções, dados fundamentais sobre si. A mistura de compostos reflete fatores como dieta, microbiota intestinal, hormônios circulantes e metabolismo. Estudos em biologia e etologia indicam que alterações nessas substâncias podem sinalizar doença, estresse ou mudanças hormonais, permitindo que outros cães avaliem a condição do indivíduo sem qualquer contato agressivo.

Esse aperto de mão químico organiza grande parte da socialização canina. Em encontros bem-sucedidos, é comum que um cão permita o acesso à região traseira por alguns segundos, enquanto o outro fareja com atenção. Se o contato é interrompido antes do tempo ou evitado, isso pode indicar insegurança ou desconforto, modulando o comportamento social que virá em seguida.

Como o órgão vomeronasal ajuda o cérebro a ler essas informações?

Além do olfato comum, os cães contam com uma estrutura especializada chamada órgão vomeronasal, ou órgão de Jacobson, localizada entre a cavidade nasal e o céu da boca. Diferente dos receptores que captam odores presentes no ar, esse órgão é mais sensível a moléculas menos voláteis, frequentemente associadas a sinais químicos produzidos pelo próprio corpo, como feromônios e compostos presentes nas secreções anais.

Quando um cão cheira a região anal de outro, parte dessas substâncias entra em contato com o órgão vomeronasal. A partir daí, os sinais seguem por vias nervosas específicas até áreas do cérebro ligadas a respostas sociais, reprodutivas e emocionais. Esse atalho neurobiológico explica por que, em poucos segundos, o cão parece saber com quem está lidando, ajustando sua postura, sua distância e sua disposição para interagir.

Estado de saúde: alterações metabólicas e infecciosas podem mudar a composição da secreção, denunciando desequilíbrios físicos.

alterações metabólicas e infecciosas podem mudar a composição da secreção, denunciando desequilíbrios físicos. Sexo e status reprodutivo:

Dieta:

Nível de estresse:

Quais funções sociais esse cheiro de apresentação cumpre no dia a dia?

Na rotina, a comunicação olfativa canina cumpre funções que vão além da simples identificação. Ao interpretar o cheiro de apresentação na região traseira, o cão ajusta estratégias de aproximação, jogo ou afastamento. Em grupos, esse mecanismo ajuda a manter a coesão, pois permite reconhecer membros familiares e distinguir visitantes, favorecendo uma convivência mais estável.

Esse sistema também é importante para filhotes, que aprendem a reconhecer a mãe e os irmãos pelo odor, e para cães adultos que vivem em ambientes urbanos, onde encontros rápidos na rua exigem decisões ágeis. Em vez de depender de confronto físico, os animais utilizam uma ferramenta biológica sofisticada de coleta de dados, baseada em compostos químicos, para avaliar riscos e oportunidades de interação.

Primeiro contato visual ou auditivo entre os cães. Aproximação cautelosa, com cheiros trocados à distância. Inspeção direta da região anal, com uso intenso do nariz e do órgão vomeronasal. Interpretação cerebral rápida dos sinais químicos recebidos. Ajuste do comportamento: brincar, manter distância, ignorar ou sinalizar desconforto.

Um gesto cheio de informações sobre saúde, humor e identidade – depositphotos.com / feedough



Desmistificando o comportamento e compreendendo a lógica biológica

Para observadores humanos, o hábito de cheirar o traseiro pode causar estranhamento, mas, sob a ótica da biologia e da etologia, trata-se de um comportamento estruturado e funcional. A combinação entre glândulas anais produtoras de secreções químicas complexas e o órgão vomeronasal capaz de decodificá-las transforma cada encontro em um intercâmbio de dados detalhado e silencioso.

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Ao entender essa forma de comunicação olfativa, torna-se mais fácil interpretar a dinâmica social entre cães em parques, nas calçadas ou dentro de casa. Em vez de um gesto aleatório, o farejar do traseiro representa uma tecnologia biológica refinada, moldada por milhões de anos de evolução, que permite a esses animais navegar pelo mundo social com base em informações que o olfato humano não consegue sequer perceber.