Por que cães comem grama? Ciência explica instinto, dieta, tédio e quando o comportamento é normal ou preocupante

Em muitos lares, a cena se repete: o cão passeia pelo jardim, mastiga alguns tufos de grama e, em seguida, continua a rotina como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento costuma gerar dúvidas e alguns mitos. Muitos tutores acreditam que o animal faz isso apenas para provocar vômito ou limpar o estômago. No entanto, a etologia, área que estuda o comportamento animal, apresenta uma visão mais ampla e baseada em dados.

Pesquisas recentes mostram que comer grama faz parte de um conjunto de comportamentos naturais dos cães. Em vez de indicar um problema isolado, o hábito pode se relacionar à busca por fibras, ao instinto herdado dos ancestrais ou até ao simples interesse em explorar o ambiente. Assim, o ato de mastigar plantas nem sempre revela doença ou desconforto digestivo imediato.

Qual é a relação entre cães, grama e o instinto ancestral?

Para entender esse comportamento, especialistas olham primeiro para os lobos e canídeos selvagens. Esses animais, ao caçar, consumiam não apenas a carne, mas também o conteúdo estomacal das presas. Nesse material, havia grande quantidade de vegetais já parcialmente digeridos. Com o tempo, essa prática consolidou um padrão alimentar com presença constante de fibras vegetais.

Os cães domésticos mantêm muitos traços herdados desses ancestrais. Portanto, quando encontram grama disponível, podem repetir um padrão antigo de ingestão de plantas. Estudos de campo com cães em áreas rurais indicam que o consumo de vegetais ocorre mesmo em animais saudáveis e bem alimentados. Assim, o instinto de buscar pequenas porções de matéria vegetal permanece ativo, mesmo com ração de boa qualidade no pote.

Além disso, a grama oferece textura e aroma diferentes do alimento diário. O cão, ao cheirar e provar as folhas, exercita o faro e o paladar de forma semelhante à exploração de um terreno de caça. Dessa maneira, o hábito se conecta tanto à história evolutiva quanto à curiosidade natural da espécie.

Cachorro grama – depositphotos.com / loriklaszlo

Cães comem grama para vomitar? O que dizem os estudos

A crença popular associa diretamente a grama ao vômito. Em alguns casos, o cão ingere folhas rapidamente e, pouco depois, vomita. Isso alimenta a ideia de autotratamento. No entanto, levantamentos realizados com grupos de cães mostram um cenário diferente. Na maior parte dos episódios observados, o animal come grama e não vomita em seguida.

Pesquisas com questionários aplicados a tutores indicam que apenas uma pequena parcela dos cães apresenta vômito logo após ingerir plantas. A maioria continua ativa, sem sinais de dor ou mal-estar. Assim, o comportamento não parece ter como objetivo principal provocar o esvaziamento do estômago. Em vez disso, a grama pode atuar como um complemento de fibras ou simplesmente como um item de interesse durante o passeio.

Quando o cão já se encontra enjoado, porém, a ingestão de grama pode intensificar a irritação gástrica e, aí sim, facilitar o vômito. Nesses casos, o ato de comer plantas surge mais como consequência do desconforto prévio do que como causa isolada. Por isso, o contexto geral do animal precisa de observação atenta.

Busca por fibras, tédio ou exploração: quais outros motivos explicam o comportamento?

Além do instinto ancestral, a nutrição entra como peça importante nesse quebra-cabeça. Cães que recebem dietas muito pobres em fibras podem buscar na grama um reforço para o trânsito intestinal. As fibras contribuem para formar fezes em volume adequado e favorecer o equilíbrio da flora intestinal. Dessa forma, alguns animais usam as folhas como recurso complementar, mesmo sem consciência disso.

Há ainda um componente comportamental forte. Durante passeios monótonos ou em ambientes pouco estimulantes, o cão pode recorrer à grama como forma de entretenimento. Mastigar, puxar e rasgar folhas oferece estímulos táteis e gustativos. Em casas com rotina restrita, esse hábito tende a aparecer com mais frequência. Assim, o comportamento se associa também ao tédio ou à falta de desafios diários.

Pesquisadores em comportamento animal destacam que os cães exploram o mundo com o focinho e a boca. Por isso, o contato com grama, galhos e folhas integra o repertório natural de exploração sensorial. Desde que o animal não apresente sinais de sofrimento, o ato de experimentar plantas faz parte da curiosidade típica da espécie.

Como o tutor pode diferenciar comportamento normal de possível alerta?

Embora comer grama possa indicar um hábito normal, alguns sinais merecem atenção. Quando o cão passa a ingerir plantas de forma compulsiva, com grande frequência ao longo do dia, a situação exige avaliação mais cuidadosa. Além disso, episódios repetidos de vômito, diarreia, apatia ou recusa alimentar após o consumo de grama indicam necessidade de ajuda profissional.

Para facilitar a observação, muitos especialistas sugerem que o tutor monitore alguns pontos de forma sistemática:

Frequência com que o cão come grama durante a semana.

Presença ou ausência de vômito após o comportamento.

Alterações nas fezes, como consistência muito seca ou muito mole.

Mudanças de humor, como irritação, isolamento ou agitação intensa.

Disponibilidade de brinquedos, passeios e interações ao longo do dia.

Com essas informações em mãos, o profissional de saúde animal consegue avaliar se o comportamento permanece dentro do esperado ou se aponta para algum desconforto gastrointestinal, carência nutricional ou problema emocional.

Quando ajustar a rotina, o ambiente e a alimentação do cão

Em muitos casos, pequenas mudanças de rotina reduzem o interesse exagerado pela grama. A inclusão de brinquedos interativos, passeios mais longos e oportunidades de farejar diferentes ambientes costuma melhorar o bem-estar. Com mais estímulos físicos e mentais, o cão direciona a energia para outras atividades, e o consumo de plantas tende a diminuir naturalmente.

Outro ponto importante envolve a análise da dieta. Profissionais podem sugerir rações com teor de fibras mais adequado ou acrescentar alimentos específicos, sempre de forma orientada. Ajustes simples, como fracionar as refeições ou revisar a qualidade do produto oferecido, já produzem impacto positivo sobre o trato digestivo. Portanto, a alimentação se torna aliada importante no gerenciamento desse hábito.

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Por fim, a escolha das áreas de passeio merece cuidado. Gramados tratados com pesticidas, adubos químicos ou plantas tóxicas representam risco real. Nesse cenário, o tutor precisa redobrar a atenção e, se possível, restringir o acesso a locais de alto risco. Assim, o cão continua explorando o ambiente e expressando comportamentos naturais, porém com segurança maior e monitoramento adequado.