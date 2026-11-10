Retatrutida experimental vai além da perda de peso? Dois ensaios clínicos apontam um efeito na dor da artrose no joelho em pessoas que vivem com excesso de peso
Estudos mostram que a retatrutida corta o peso em até 25% e alivia o sofrimento nas articulações; tratamento inovador pode mudar rotina de milhões
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Dois ensaios clínicos de Fase III conduzidos pela Northwestern University avaliaram os efeitos da retatrutida em mais de 1.000 participantes com sobrepeso ou obesidade e osteoartrite dolorosa no joelho. Os pacientes que receberam a dose mais alta da substância injetável perderam cerca de 25% do peso corporal, em média.
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A análise combinada dos estudos revelou que aproximadamente dois terços dos voluntários tratados com retatrutida alcançaram redução mínima de 50% na dor articular. No grupo que recebeu placebo, essa melhora ocorreu em 38% dos casos.
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Os participantes registraram outros benefícios clínicos: menor pressão arterial, taxas lipídicas reduzidas e diminuição da inflamação sistêmica. Os resultados integram o artigo "Retatrutida uma vez por semana em adultos com dor por osteoartrite de joelho e obesidade", divulgado no periódico "New England Journal of Medicine".
Resultados clínicos e mecanismo de ação
O autor correspondente Dr. Thomas Schnitzer, professor da Northwestern University Feinberg School of Medicine, destacou que a redução expressiva de peso alivia a sobrecarga nas articulações, o que diminui a dor e eleva a capacidade funcional do joelho.
Criada pela Eli Lilly, a medicação semanal estimula receptores para três hormônios naturais diferentes e garantiu diminuição de 20% a 25% do peso corporal. Opções da classe GLP-1 disponíveis no mercado, a exemplo de semaglutida e tirzepatida, atuam em um ou dois receptores e costumam gerar reduções de 10% a 20%.
Atualmente, cerca de 5% da população dos Estados Unidos, o que representa 15 milhões de indivíduos, convive com essa condição dolorosa. Os tratamentos convencionais incluem injeções de corticosteroides de benefício temporário, fisioterapia, compostos tópicos, opioides e anti-inflamatórios orais como ibuprofeno e Voltaren.
Próximas etapas da pesquisa
Modificações na alimentação e exercícios físicos continuam como a primeira recomendação médica, pois custam menos e não trazem reações adversas conhecidas em remédios GLP-1, como distúrbios gastrointestinais e perda de massa muscular. A substância surge como alternativa caso obtenha aprovação da Food and Drug Administration.
Voluntários que necessitavam de cirurgia para substituição do joelho e pessoas sem sobrepeso ficaram de fora dos testes clínicos. Os pesquisadores planejam avaliar se a medicação interrompe o avanço da osteoartrite para evitar próteses articulares e se age contra o quadro em pacientes sem excesso de peso.
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A intensidade do incômodo foi acompanhada por meio do índice Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index, no qual os voluntários atribuíram notas de 0 a 10 durante as consultas médicas e em registros diários por aplicativo.