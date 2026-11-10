Retatrutida experimental vai além da perda de peso? Dois ensaios clínicos apontam um efeito na dor da artrose no joelho em pessoas que vivem com excesso de peso

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Dois ensaios clínicos de Fase III conduzidos pela Northwestern University avaliaram os efeitos da retatrutida em mais de 1.000 participantes com sobrepeso ou obesidade e osteoartrite dolorosa no joelho. Os pacientes que receberam a dose mais alta da substância injetável perderam cerca de 25% do peso corporal, em média.

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A análise combinada dos estudos revelou que aproximadamente dois terços dos voluntários tratados com retatrutida alcançaram redução mínima de 50% na dor articular. No grupo que recebeu placebo, essa melhora ocorreu em 38% dos casos.

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Os participantes registraram outros benefícios clínicos: menor pressão arterial, taxas lipídicas reduzidas e diminuição da inflamação sistêmica. Os resultados integram o artigo "Retatrutida uma vez por semana em adultos com dor por osteoartrite de joelho e obesidade", divulgado no periódico "New England Journal of Medicine".

Resultados clínicos e mecanismo de ação

O autor correspondente Dr. Thomas Schnitzer, professor da Northwestern University Feinberg School of Medicine, destacou que a redução expressiva de peso alivia a sobrecarga nas articulações, o que diminui a dor e eleva a capacidade funcional do joelho.

Criada pela Eli Lilly, a medicação semanal estimula receptores para três hormônios naturais diferentes e garantiu diminuição de 20% a 25% do peso corporal. Opções da classe GLP-1 disponíveis no mercado, a exemplo de semaglutida e tirzepatida, atuam em um ou dois receptores e costumam gerar reduções de 10% a 20%.

Atualmente, cerca de 5% da população dos Estados Unidos, o que representa 15 milhões de indivíduos, convive com essa condição dolorosa. Os tratamentos convencionais incluem injeções de corticosteroides de benefício temporário, fisioterapia, compostos tópicos, opioides e anti-inflamatórios orais como ibuprofeno e Voltaren.

Próximas etapas da pesquisa

Modificações na alimentação e exercícios físicos continuam como a primeira recomendação médica, pois custam menos e não trazem reações adversas conhecidas em remédios GLP-1, como distúrbios gastrointestinais e perda de massa muscular. A substância surge como alternativa caso obtenha aprovação da Food and Drug Administration.

Voluntários que necessitavam de cirurgia para substituição do joelho e pessoas sem sobrepeso ficaram de fora dos testes clínicos. Os pesquisadores planejam avaliar se a medicação interrompe o avanço da osteoartrite para evitar próteses articulares e se age contra o quadro em pacientes sem excesso de peso.

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A intensidade do incômodo foi acompanhada por meio do índice Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index, no qual os voluntários atribuíram notas de 0 a 10 durante as consultas médicas e em registros diários por aplicativo.