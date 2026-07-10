A história da vacina: como uma descoberta mudou a humanidade para sempre
Da erradicação da varíola ao combate a pandemias modernas; relembre a jornada da ciência que salva milhões de vidas há mais de dois séculos
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A história da vacina, uma das maiores conquistas da saúde pública, começou há mais de dois séculos e transformou radicalmente a capacidade humana de combater doenças infecciosas. O marco inicial ocorreu na Inglaterra, no final do século 18, quando a varíola devastava populações ao redor do mundo, e uma observação simples deu início a uma revolução na medicina preventiva.
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Desde então, a imunização evoluiu de uma técnica experimental para uma ferramenta global que salva milhões de vidas anualmente. O princípio básico, que consiste em treinar o sistema imunológico para reconhecer e combater patógenos, permanece o mesmo, mas as tecnologias para desenvolver imunizantes avançaram de forma extraordinária, com tecnologias como as de mRNA se consolidando e permitindo respostas cada vez mais ágeis a novas ameaças sanitárias.
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Quem inventou a vacina?
A primeira vacina foi criada pelo médico britânico Edward Jenner em 1796. Ele observou que ordenhadoras que contraíam a varíola bovina, uma versão mais branda da doença, não desenvolviam a varíola humana. Jenner então inoculou um menino de oito anos com o material da pústula de uma ordenhadora e, meses depois, expôs o garoto ao vírus da varíola humana, confirmando sua imunidade.
Como a vacina funciona no corpo?
A vacina introduz no organismo um antígeno, que pode ser um vírus ou bactéria enfraquecido, inativado, ou mesmo uma parte dele. Essa ação estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos e células de memória. Assim, quando o corpo encontra o patógeno real, ele já possui uma defesa pronta para neutralizá-lo rapidamente, evitando o desenvolvimento da doença ou suas formas mais graves.
Quais foram os maiores marcos da vacinação?
A erradicação mundial da varíola, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1980, um feito inédito na história da medicina.
O controle drástico da poliomielite, que foi eliminada na maior parte do mundo graças a campanhas de vacinação em massa.
A forte redução na incidência de doenças como sarampo, rubéola, caxumba e difteria, que antes causavam milhares de mortes, especialmente entre crianças.
O desenvolvimento de vacinas em tempo recorde para combater a Covid-19 (2020-2021), que demonstrou a capacidade da ciência de responder a emergências globais.
Qual a importância da cobertura vacinal?
Em 2026, mais de dois séculos após a descoberta de Jenner, os desafios persistem. A desinformação e os movimentos antivacina continuam a ameaçar a saúde coletiva, resultando na queda da cobertura vacinal para doenças antes controladas em diversas regiões. Em contrapartida, os avanços tecnológicos, impulsionados pela resposta à pandemia de Covid-19, abriram caminho para novas plataformas de imunizantes, como as vacinas de mRNA e o desenvolvimento de imunizantes universais, que representam a nova fronteira nesta jornada científica.
Manter altas taxas de cobertura vacinal é fundamental não apenas para a proteção individual, mas para a saúde coletiva. Quando grande parte da população está imunizada, a circulação do agente infeccioso diminui, criando um efeito conhecido como imunidade de rebanho. Esse fenômeno protege indiretamente pessoas que não podem ser vacinadas, como recém-nascidos ou indivíduos com o sistema imunológico comprometido.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.