As mensagens da Artemis II antes e depois de perder contato com a Terra

A missão Artemis II segue a jornada de exploração espacial na órbita da Lua e foi marcada por um momento de emoção nesta segunda-feira (6/4). Pouco antes de perder o contato com a Terra — procedimento previsto e rotineiro durante a missão — o astronauta Victor Glover deixou uma mensagem para a humanidade. O tripulante falou sobre amor, fé e aprendizado.

"Enquanto nos preparamos para perder o contato de rádio, ainda sentiremos o amor vindo da Terra. E para todos vocês aí, nós os amamos aqui da Lua", disse Glover.

"Estamos nos aproximando do ponto mais perto da Lua e mais longe da Terra e desvendamos os mistérios do universo, queria lembrar dos mistérios mais importante da Terra: o amor", completou o astronauta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Restabelecimento da conexão

Os astronautas da Artemis II ficaram "às cegas" por cerca de 40 minutos ao passar pelo lado oculto da Lua e logo em seguida conseguiram restabelecer a conexão por rádio com a Terra. "Sempre escolheremos a Terra, sempre escolheremos uns aos outros", disse a astronauta Christina Koch nas primeiras declarações após a interrupção do sinal.

