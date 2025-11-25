Cinzas de Preta Gil transformadas em diamantes: saiba como e quanto custou

A cantora Preta Gil, que morreu em julho de 2025, foi homenageada e teve suas cinzas transformadas em diamantes. Essa tecnologia ofereceu um outro significado às despedidas, materializando uma lembrança duradoura e pessoal.

A tecnologia permite criar um diamante em laboratório a partir do carbono presente nas cinzas da cremação. O resultado é uma pedra com as mesmas propriedades físicas e químicas de um diamante natural, extraído da terra, mas com um valor sentimental único e incomparável.

Como funciona a transformação

O processo natural de formação de um diamante pode durar até bilhões de anos, os tornando extremamente valorizados e caros. No entanto, joias fabricadas artificialmente também podem ser produzidas e são nomeadas diamantes memoriais, devido ao seu valor sentimental.

As cinzas produzidas, quando insuficientes, podem ser acompanhadas por fios de cabelos para extraírem a quantidade de carbono necessária.

A produção têm início após a coleta das cinzas ou dos fios de cabelo, em que o material é levado ao forno laboratorial e oxidado (com exceção do carbono). O material segue sendo aquecido por algumas semanas, até ser transformado em grafite.

Em seguida, o grafite é colocado em um núcleo com um catalizador de metal e uma “semente da gema”. Após esse processo, esse núcleo é colocado em um forno, que eleva a pressão e a temperatura a níveis altíssimos.

Semanas depois, o grafite transforma-se em um cristal bruto, que é lapidado com o formato desejado para se tornar um diamante de significados. Esse serviço oferece uma forma de manter a memória de alguém sempre por perto.

Os custos variam conforme o tamanho em quilates e a complexidade da lapidação. No Brasil, os valores partem de aproximadamente R$ 3.800, podendo ultrapassar R$ 40 mil para modelos mais personalizados. Para muitas famílias, a joia representa uma homenagem final, transformando a dor da perda em um símbolo eterno de amor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria