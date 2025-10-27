Assine
overlay
Início Ciência
AVANÇO CIENTÍFICO

Ovo de dinossauro encontrado na Argentina pode conter embrião preservado

Cientistas descobriram ovo ‘perfeitamente preservado’ de um pequeno dinossauro carnívoro, ancestral direto das aves modernas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/10/2025 13:46

compartilhe

SIGA
x
Líder da equipe de paleontologia, o pesquisador Federico Agnolín, com o achado histórico
Líder da equipe de paleontologia, o pesquisador Federico Agnolín, com o achado histórico crédito: Reprodução / Instagram / Paleocueva Lacev

Um grupo de paleontólogos argentinos descobriu um ovo de dinossauro com cerca de 70 milhões de anos, durante a  Expedição Cretácea I. O ovo, “perfeitamente preservado”, foi descoberto na província de Río Negro, na Patagônia argentina. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ovo, do tamanho aproximado de uma bola de futebol americano, estava quase intacto, com uma casca que os cientistas descreveram como “parecendo cozida” e “recém-depositada”. Apesar da aparência semelhante a um ovo de avestruz, especialistas afirmam que ele pertenceu a um Bonapartenykus, um pequeno dinossauro carnívoro do grupo dos terópodes, ancestral direto das aves modernas. 

Leia Mais

“Foi uma surpresa completa e absoluta. Não é incomum encontrar fósseis de dinossauros, mas ovos são muito mais raros”, contou o paleontólogo Gonzalo Muñoz, do Museu Argentino de Ciências Naturais Bernardo Rivadavia, à National Geographic. 

O fóssil foi encontrado por acaso. O líder da equipe, o pesquisador Federico Agnolín, tropeçou no ovo enquanto escavava o solo.  Na gravação, é possível ver sua reação de espanto e alegria ao perceber o que havia diante dele.

“Esta é possivelmente a primeira descoberta desse tipo na América do Sul. Como vocês podem ver, este fóssil tem mais de 70 milhões de anos e não estava sozinho – encontramos um aglomerado!”, disseram os pesquisadores no Instagram. 

A equipe também identificou outros ovos quebrados nas proximidades, além de dentes de mamíferos e vértebras de cobras, o que indica que o local pode ter sido um antigo ninho ou berçário de dinossauros carnívoros.

Um ovo raro e frágil

A raridade da descoberta está no fato de que ovos de dinossauros carnívoros são extremamente difíceis de encontrar. Suas cascas finas, parecidas com as de aves modernas, tendem a se decompor com facilidade, ao contrário das cascas grossas dos dinossauros herbívoros.

“Há menos carnívoros do que herbívoros. Além disso, seus ovos são mais parecidos com os de aves — com cascas finas, mais delicadas e muito propensas à destruição. É por isso que esta descoberta é tão excepcional e espetacular”, explicou. 

Com o auxílio de internet via satélite, a escavação foi transmitida em tempo real, permitindo que escolas e espectadores em diferentes países acompanhassem a descoberta. Após a retirada cuidadosa, o fóssil foi revestido com gesso e levado de avião a Buenos Aires, onde passará por microtomografias e escaneamentos 3D. O objetivo é verificar se há material embrionário preservado.

Se confirmado, o achado poderá revelar detalhes inéditos sobre a biologia reprodutiva dos dinossauros carnívoros e sua ligação evolutiva com as aves modernas.

A escultura fica na cidade chinesa de Erenhot, mas bem perto da cidade de Zamyn-Üüd, na Mongólia. Fica a poucos metros da fronteira, mas não exatamente na linha divisória entre os dois países. Na prática, porém, muitos consideram fronteira. -Ken Marshall wikimedia commons
A escultura fica na cidade chinesa de Erenhot, mas bem perto da cidade de Zamyn-Üüd, na Mongólia. Fica a poucos metros da fronteira, mas não exatamente na linha divisória entre os dois países. Na prática, porém, muitos consideram fronteira. Ken Marshall wikimedia commons
Erenhot é conhecida por seus fósseis de dinossauros e por isso adotou o tema em sua identidade urbana. Há esculturas de dinos na cidade. -Hanno Böck wikimedia commons
Erenhot é conhecida por seus fósseis de dinossauros e por isso adotou o tema em sua identidade urbana. Há esculturas de dinos na cidade. Hanno Böck wikimedia commons
A escultura de beijo dos dinossauros simboliza amizade entre os países e reverência aos animais pré-históricos da região. A obra tem 34 metros de altura e 90 metros de comprimento. Os dinossauros atravessam a estrada como um grande arco, visível de longe por quem viaja de carro.-Phil MacDonald wikimedia commons
A escultura de beijo dos dinossauros simboliza amizade entre os países e reverência aos animais pré-históricos da região. A obra tem 34 metros de altura e 90 metros de comprimento. Os dinossauros atravessam a estrada como um grande arco, visível de longe por quem viaja de carro. Phil MacDonald wikimedia commons
Erenhot foi uma antiga rota de caravanas e depois tornou-se importante ponto de comércio ferroviário. Hoje, é passagem para trens que ligam a China à Mongólia e à Rússia. Tem uma bela estação.-Ken Marshall wikimedia commons
Erenhot foi uma antiga rota de caravanas e depois tornou-se importante ponto de comércio ferroviário. Hoje, é passagem para trens que ligam a China à Mongólia e à Rússia. Tem uma bela estação. Ken Marshall wikimedia commons
Erenhot tem museus de paleontologia e parques temáticos com réplicas de dinossauros. Também há fontes termais, hotéis e centros de comércio com produtos importados da Mongólia.-Hannob wikimedia commons
Erenhot tem museus de paleontologia e parques temáticos com réplicas de dinossauros. Também há fontes termais, hotéis e centros de comércio com produtos importados da Mongólia. Hannob wikimedia commons
Do lado mongol, encontra-se a cidade de Zamyn-Üüd, que serve como porta de entrada para o Deserto de Gobi. É uma área estratégica de transporte e exportação de minérios, carvão e gado.-Uugii - wikimedia commons
Do lado mongol, encontra-se a cidade de Zamyn-Üüd, que serve como porta de entrada para o Deserto de Gobi. É uma área estratégica de transporte e exportação de minérios, carvão e gado. Uugii - wikimedia commons
Ambos os lados compartilham uma cultura nômade ancestral e tradições ligadas à criação de cavalos. Em épocas festivas, é possível ver danças, lutas tradicionais e competições de arco e flecha.-Uugii wikimedia commons
Ambos os lados compartilham uma cultura nômade ancestral e tradições ligadas à criação de cavalos. Em épocas festivas, é possível ver danças, lutas tradicionais e competições de arco e flecha. Uugii wikimedia commons
Os dois países mantêm ali uma zona de livre comércio e trens de carga passam com frequência. O posto de imigração local é moderno e eficiente, ligando culturas distintas e interesses econômicos-Uugii wikimedia commons
Os dois países mantêm ali uma zona de livre comércio e trens de carga passam com frequência. O posto de imigração local é moderno e eficiente, ligando culturas distintas e interesses econômicos Uugii wikimedia commons

Depois das análises, o ovo será transferido para o Museu da Patagônia, em Río Negro, onde ficará em exposição permanente. Os pesquisadores já o consideram o ovo de dinossauro carnívoro mais bem preservado da América do Sul.

“Se o embrião estiver dentro, isso poderá nos mostrar como esses animais evoluíram para as aves e como nasciam seus filhotes. Qualquer dado que surgir será novo e incrivelmente interessante”, completou Muñoz.

Que dinossauro é esse? 

O Bonapartenykus viveu pouco antes da extinção em massa dos dinossauros, há 66 milhões de anos — um evento causado, segundo o consenso atual, pelo impacto de um asteroide gigante na Península de Yucatán, no México.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A colisão teria gerado uma nuvem de cinzas e radiação que bloqueou a luz solar, colapsando o ecossistema global. Animais menores e com ciclos de vida curtos, como mamíferos e aves, conseguiram se adaptar — o que explicaria a sobrevivência dos descendentes dos terópodes até hoje.

Tópicos relacionados:

dinossauro ovo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay