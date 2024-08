Um grupo de pesquisadores da Universidade de Porto Rico apresentou uma nova teoria sobre a origem do famoso sinal Wow!, detectado em 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O sinal, caracterizado por sua intensa força e estreita faixa de frequência próxima à linha do hidrogênio de 1420 MHz, sempre foi considerado um possível indício de vida extraterrestre.

Detectado por um radiotelescópio em 15 de agosto de 1977, nos Estados Unidos, o sinal Wow! intriga astrônomos que tentam encontrar a origem dele e determinar se o ruído possa ter vindo de uma civilização fora do Sistema Solar ou até mesmo de fora da Via Láctea, a nossa galáxia.

Agora, a equipe de três pesquisadores, liderada por Abel Méndez, reexaminou dados arquivados do antigo Observatório de Arecibo como parte do projeto Arecibo Wow!. Entre 2017 e 2020, eles observaram diversos alvos celestes em frequências de 1 a 10 GHz usando o telescópio de 305m. Em 2023, o projeto continuou com observações em 8 GHz utilizando um telescópio de 12 metros, focando em estrelas anãs vermelhas com possíveis planetas habitáveis.

Os pesquisadores detectaram sinais semelhantes, embora menos intensos, ao Wow! e propõem que o sinal original pode ter sido causado pelo brilho repentino de uma nuvem fria de hidrogênio devido à emissão estimulada por um evento astronômico violento, como um surto de magnetar ou um repetidor suave de raios gama.

Essa explicação natural desafia a ideia de que o sinal Wow! seja de origem extraterrestre. "Nossa hipótese é responsável por todas as características observadas do Sinal Wow!, introduz outra fonte de falsos positivos em pesquisas de tecnoassinatura e sugere que esse sinal representou o primeiro clarão de maser astronômico registrado na linha de hidrogênio", afirmam os pesquisadores.

Na avaliação dos cientistas, a descoberta pode redefinir a busca por inteligência extraterrestre, direcionando futuros esforços para identificar e compreender fenômenos astronômicos que possam gerar sinais semelhantes. Além disso, a equipe sugere que a origem exata do sinal Wow! pode ser determinada ao examinar os objetos celestes localizados atrás dessas nuvens de hidrogênio.

O estudo Arecibo Wow! I: An Explanation for the Wow! Signal (Wow! I: Uma explicação para o sinal Wow!, em tradução literal) está em fase de revisão por pares e pode ser conferido no repositório Arxiv.