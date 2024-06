Pesquisadores descobrem espécie rara de cactos em distrito mineiro. A planta foi encontrada em um lugar de acesso difícil no Parque Nacional das Sempre-Vivas. O local fica no distrito Planalto de Diamantina, na região do Jequitinhonha. A professora do departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) foi a responsável pela coordenação do projeto que levou à descoberta da planta.



A espécie considerada rara foi nomeada Uebelmannia nuda, o nome se refere à ausência de espinhos na planta. Fabiane Nepomuceno da Costa, coordenadora do projeto, foi uma das participantes. Além dela, o artigo tem a participação de pesquisadores de outras instituições brasileiras e de uma instituição dos Estados Unidos.



A descoberta da espécie faz parte de um projeto de pesquisa sobre a flora do Parque Nacional das Sempre-Vivas. “O local abriga uma flora bem peculiar, muito diversa e com muitas espécies que ocorrem apenas nessa região e, justamente pela distribuição muito restrita, algumas ainda são novas para a ciência, como é o caso dessa nova espécie de cactos”, explica a pesquisadora mineira.

Fabiane conta que o local onde a planta foi encontrada é de difícil acesso. “Por ter uma distribuição muito restrita, nunca tinha sido avistada por pesquisadores anteriormente. Chegamos até o local de helicóptero”, relata.





A Serra do Espinhaço conta com muitas espécies não catalogadas pela ciência, mas em certo grau de ameaça de extinção. “Por isso, é extremamente importante conhecer essa biodiversidade e ter ações que conservem esse patrimônio biológico”, conclui a pesquisadora da UFVJM.









A descoberta inédita foi publicada no último mês de maio na revista científica internacional conhecida como Revista Científica Internacional Taxon. A publicação teve o título ‘A microendemic and enigmatic new cactus species from the campo rupestre of Minas Gerais, Brazil: Uebelmannia nuda (Cactaceae, Cactoideae)”.