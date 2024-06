O primeiro fim de semana de inverno em Uberlândia tem previsão de poucas nuvens e temperaturas entre 14°C e 30°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A estação começou na quinta-feira (20) e trouxe temperatura de 2,4°C em Monte Verde, a mais baixa do Brasil no dia.



Nesta sexta-feira, Uberlândia tem previsão de mínima de 13º e máxima de 29°C, com umidade máxima de 90% e mínima de 30%, além de nuvens e névoa seca.



No sábado, a mínima é de 14°C e a máxima de 29°C. Já no domingo, a mínima é mantida em 14°C e a máxima é de 30°C. A semana começa com uma leve alta, mínima de 16°C e a máxima é de 31°C.



Na quarta-feira (19), Uberlândia registrou o segundo menor índice de umidade do país, 15%. Apenas Conceição das Alagoas–MG teve umidade inferior, 14%, de acordo com o Inmet.