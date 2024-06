O Parque do Sabiá, em Uberlândia, recebe hoje a Feira Novo Agro. Voltada para produtores e artesãos do Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais (Novo Agro), ela é aberta ao público e a entrada é gratuita.

Organizada pela prefeitura de Uberlândia, ela acontece todas as terças-feiras, das 16h às 19h30, e aos sábados, das 8h às 13h.

A Feira Novo Agro é montada sobre a ponte no Parque do Sabiá, com acesso mais próximo pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos.

Os visitantes podem encontrar uma variedade de produtos, incluindo hortifrutigranjeiros, quitandas, frango caipira e caldo de cana.

Visite a Feira Novo Agro no Parque do Sabiá