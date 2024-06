Mineiro Beat receberá shows de Rael e Marcelo D2; tem ainda stand up com Igor Guimarães

A partir de hoje, a cidade de Uberlândia receberá diversas atrações culturais e artísticas para o fim de semana. Música, gastronomia, humor e muita cultura.

As principais atrações são o show de comédia do humorista Igor Guimarães, o Mineiro Beat e o 14º Concurso de Quadrilhas Junina.

Confira a programação completa da Agenda Cultural de Uberlândia neste mês de junho.

Sexta-feira

A programação começa com Oficina Flauta Doce, às 13h, no Centro de Artes e Esporte Unificados Olímpio Silva "Pai Nêgo".

Antes, às 15h, tem lançamento do livro infantil "A história do Tatu Bola", na Sala Infantil Vovó Caximbó, na Biblioteca Pública Municipal. Mais tarde, às 16h30, tem Espetáculo Corpo Vira Som, no CEU Monte Alegre, para quem quiser curtir a agenda cultural da cidade.

Entre 17h e 20h, no Teatro CEU Campo Alegre, tem ensaio de dança do grupo Fancy Black. Às 19h, no Cineteatro Nininha Rocha, a peça "Divas Insanas", que custa entre R$ 20 e R$ 40.

Para fechar o dia, show de stand up do comediante Igor Guimarães, às 20h, no Teatro Municipal. O show "Benigismo", tem ingressos que vão de R$ 80 a R$ 220.

O Mineiro Beat 2024 tem shows de DJ Kaká, Genuíno, Jack Will, Guizo e Rael.

Sábado

Pela manhã, entre 9h e 12h, tem aulas de futsal no Centro de Artes e Esporte Unificados Olímpio Silva "Pai Nêgo". Das 9h até as 11h, tem ensaio de teatro no Teatro CEU Campo Alegre.

A partir das 18h, na Praça Sérgio Pacheco, acontece o 14º Concurso de Quadrilhas Junina.

O Centro Municipal de Cultua recebe no Espaço Mestre Corisco o "Dia D Dança K-Pop", entre 18h e 22h. No Mercado Municipal, às 20h, tem Comédia de Bolso, com Roleudi Comedi. No mesmo horário, às 20h, tem dança do "Pé de Moleque em Movimento", do Pé de Moleque Ballet, no Teatro Municipal.

O Mineiro Beat 2024 tem shows de Philipim, Xuxu, Imune, Sugar Hill, Vaine+Funk-se e Dj Sophia. Marcelo D2 fecha a noite, às 20h30.

Domingo

O Centro Municipal de Cultura tem ensaio do grupo Forrozarte, entre 14h e 18h, no Mestre Corisco.

A partir das 18h, na Praça Sérgio Pacheco, acontece o 14º Concurso de Quadrilhas Junina.

O Teatro Municipal recebe, às 19h, a peça "Os Mundos de Chico Xavier".

O Mineiro Beat 2024 termina com shows de Baculet Soundsystem, Isa Pimenta, Viniish, Coletivo Carambola, Mari Cunha, Karine Telles convida Mari Dias, Gabi e Francisco El Hombre.