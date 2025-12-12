Filho de Maria do Pompéu relança livro sobre a figura emblemática de Sabará

Neste domingo (14), o escritor Silas da Fonseca, filho de Maria Torres da Fonseca, ou Dona Maria do Pompéu, vai relançar o livro que escreveu sobre os causos de sua mãe, que se tornou figura emblemática de Sabará e símbolo da culinária local. Conhecida pela personalidade forte, pelo acolhimento e pela capacidade de transformar situações simples em boas histórias, ela é o centro da obra, que apresenta um mosaico de relatos cheios de humor, identidade e memórias afetivas.

O livro “Dona Maria do Pompéu: A Marrecada, o Ora-pro-nóbis e Outras Histórias” resgata a trajetória da fundadora do Festival Ora-pro-nóbis e do restaurante que leva seu nome. Dona Maria morreu em julho deste ano, e o relançamento busca valorizar a cultura sabarense e aproximar diferentes gerações de um imaginário que marcou a cidade.

Durante o evento, o público poderá conhecer o processo de produção do livro, conversar com os responsáveis pela pesquisa e revisitar histórias que ajudam a definir a essência de Minas Gerais. Alguns exemplares serão distribuídos gratuitamente.

Homenageada da 27ª edição do Festival de Ora-pro-nóbis, realizada neste ano, Dona Maria do Pompéu permanece como um dos principais símbolos da tradição culinária de Sabará.

Serviço

Data: Domingo (14)

Horário: 9h30

Local: Rancho da Cultura – Pompéu | Sabará

Entrada: gratuita