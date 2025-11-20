Crianças ganharão pulseira de identificação no Festival da Jabuticaba

Para garantir a segurança dos pequenos durante o Festival da Jabuticaba, em Sabará, a Guarda Civil Municipal vai distribuir pulseiras de identificação para as crianças com o nome e o telefone do responsável. A iniciativa integra um plano de ações da prefeitura que visa promover um evento com mais tranquilidade e segurança.

Para receber a pulseira, os pais e responsáveis devem procurar um dos agentes da Guarda Civil Municipal de Sabará que estarão espalhados pelo festival entre os dias 20 e 23 de novembro. Segundo o Executivo, 75 guardas municipais estarão distribuídos em pontos estratégicos, com apoio da Polícia Militar.

Mudança no trânsito

Além disso, o festival também ganhou um reforço na mobilidade. Serão disponibilizados três vans, um micro-ônibus e um ônibus para garantir o transporte gratuito entre os estacionamentos e o Centro, próximo ao local do festival.

O trânsito também terá alterações. A rua da Catita passa a operar em mão única (sentido Centro) de quinta a domingo. A orientação é para que os motoristas evitem estacionar no trecho, garantindo mais fluidez e menos congestionamentos.

Programação musical

Serão mais de 40 estandes gastronômicos, onde o público poderá degustar e adquirir uma produtos derivados da jabuticaba. Mas não é só isso, o festival também conta com uma vasta programação musical durante os quatro dias de festa.

Serão shows de artistas sabarenses e convidados de estilos variados, como samba, pop, congado e rock. “Essa diversidade mostra a força e o talento dos nossos músicos, valorizando a cena cultural sabarense e tornando o evento ainda mais vibrante”, afirma o secretário de Cultura, Marcelo Santiago.

Os palcos Melo Viana e Santa Rita receberão nomes como Lu Mosqueira, Banda 13 de Maio, Diego Martins, Zé Márcio, Trio Carabá, Sapotechen, Reizinho do Cavaco, entre outros. Já o Teatro Municipal sediará o Sabará Jazz Festival, com shows de Stephan Kurmann & Grupo, Gustavo Figueiredo & Grupo, Daniel Cristofaro, e vários DJs mineiros.

Clique aqui para conferir a programação completa de shows.

Turismo religioso

Além da riqueza gastronômica, quem quiser, poderá conhecer os tesouros religiosos de Sabará. Isso porque as igrejas vão funcionar entre os dias 20 e 23 de novembro, com horários estendidos.

Quinta-feira (20)

Igreja Nossa Senhora da Conceição: fechada (não abre)

Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h

Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Sexta-feira (21)

Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h

Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h

Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Sábado (22)

Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h

Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h

Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Domingo (23)