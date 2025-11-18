Festival da Jabuticaba: confira a programação completa de shows
Mais do que uma festa gastronômica, o evento também é um grande encontro musical
A música promete agitar ainda mais o Festival da Jabuticaba de Sabará, que acontece nesta semana entre os dias 20 e 23 de novembro, com entrada gratuita.
Além dos mais de 40 estandes, nos quais o público poderá degustar e adquirir uma variedade irresistível de derivados da jabuticaba, o evento terá dezenas de shows para você ter uma experiência completa.
A programação trará artistas sabarenses e convidados de estilos variados, como samba, pop, congado e rock. “Essa diversidade mostra a força e o talento dos nossos músicos, valorizando a cena cultural sabarense e tornando o evento ainda mais vibrante”, afirma o secretário de Cultura, Marcelo Santiago.
Os palcos Melo Viana e Santa Rita receberão nomes como Lu Mosqueira, Banda 13 de Maio, Diego Martins, Zé Márcio, Trio Carabá, Sapotechen, Reizinho do Cavaco, entre outros. Já o Teatro Municipal sediará o Sabará Jazz Festival, com shows de Stephan Kurmann & Grupo, Gustavo Figueiredo & Grupo, Daniel Cristofaro, e vários DJs mineiros.
Confira a programação completa:
Shows:
Quinta-feira, 20 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Toninho
-
10h30 – Congado
-
12h30 – DJ Toninho
-
14h30 – DJ Luis Henrique
-
15h30 – Lu Mosqueira
-
17h – DJ Luis Henrique
-
18h30 – Academia Black Soul
-
20h – Banda 13 de Maio
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Wanderson Soares
-
13h30 – Pipoca do Movimento
-
15h – DJ Wanderson Siqueira
-
16h30 – Na Aba do Samba
-
18h – DJ Wanderson Siqueira
-
20h30 – Dinastia
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Vulla
-
16h – Tininho Silva e Banda
Sexta-feira, 21 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Wanderson Soares
-
15h – DJ Marcelo Ricardo
-
17h – D’Água Negra
-
18h30 – DJ Marcelo Ricardo
-
19h30 – Trio Carabá
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Little Sil
-
15h – DJ Luis Henrique
-
16h30 – Banda Japps
-
18h – DJ Luis Henrique
-
20h30 – Oxxigênio
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Andreia Around
-
16h – Stephan Kurmann & Grupo
Sábado, 22 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Ronildo
-
15h – Dikako
-
16h30 – DJ Toninho
-
19h30 – Sapotechen
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Wanderson Siqueira
-
13h30 – Arcodavéia
-
15h – DJ Maielo
-
16h30 – Diego Martins
-
18h – DJ Maielo
-
20h30 – Zé Márcio
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Léo Oliveira
-
16h – Gustavo Figueiredo & Grupo
Domingo, 23 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Maielo
-
11h – Banda Santa Cecília
-
12h – DJ Maielo
-
13h – Matheus Luccato
-
14h – DJ Maielo
-
15h – DJ Little Sil
-
17h – Urbana 2
-
18h30 – DJ Little Sil
-
19h30 – Reizinho do Cavaco
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Moura
-
13h30 – Projeto Acordes
-
15h – DJ Wanderson Soares
-
16h30 – Blah 80
-
18h – DJ Wanderson Soares
-
20h30 – Kokoko! (congo)
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Fabiano Silva
-
16h – Daniel Cristofaro & Grupo