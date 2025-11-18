Assine
overlay
Início Sabará
GASTRONOMIA

Festival da Jabuticaba: confira a programação completa de shows

Mais do que uma festa gastronômica, o evento também é um grande encontro musical

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
18/11/2025 19:17 - atualizado em 18/11/2025 19:18

compartilhe

SIGA
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A música promete agitar ainda mais o Festival da Jabuticaba de Sabará, que acontece nesta semana entre os dias 20 e 23 de novembro, com entrada gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além dos mais de 40 estandes, nos quais o público poderá degustar e adquirir uma variedade irresistível de derivados da jabuticaba, o evento terá dezenas de shows para você ter uma experiência completa. 

A programação trará artistas sabarenses e convidados de estilos variados, como samba, pop, congado e rock. “Essa diversidade mostra a força e o talento dos nossos músicos, valorizando a cena cultural sabarense e tornando o evento ainda mais vibrante”, afirma o secretário de Cultura, Marcelo Santiago.

Os palcos Melo Viana e Santa Rita receberão nomes como Lu Mosqueira, Banda 13 de Maio, Diego Martins, Zé Márcio, Trio Carabá, Sapotechen, Reizinho do Cavaco, entre outros. Já o Teatro Municipal sediará o Sabará Jazz Festival, com shows de Stephan Kurmann & Grupo, Gustavo Figueiredo & Grupo, Daniel Cristofaro, e vários DJs mineiros.

Confira a programação completa:

Shows:

Quinta-feira, 20 de novembro

Palco Melo Viana

  • 9h – DJ Toninho

  • 10h30 – Congado

  • 12h30 – DJ Toninho

  • 14h30 – DJ Luis Henrique

  • 15h30 – Lu Mosqueira

  • 17h – DJ Luis Henrique

  • 18h30 – Academia Black Soul

  • 20h – Banda 13 de Maio

Palco Santa Rita

  • 9h – DJ Wanderson Soares

  • 13h30 – Pipoca do Movimento

  • 15h – DJ Wanderson Siqueira

  • 16h30 – Na Aba do Samba

  • 18h – DJ Wanderson Siqueira

  • 20h30 – Dinastia

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

  • 12h – DJ Vulla

  • 16h – Tininho Silva e Banda

Sexta-feira, 21 de novembro

Palco Melo Viana

  • 9h – DJ Wanderson Soares

  • 15h – DJ Marcelo Ricardo

  • 17h – D’Água Negra

  • 18h30 – DJ Marcelo Ricardo

  • 19h30 – Trio Carabá

Palco Santa Rita

  • 9h – DJ Little Sil

  • 15h – DJ Luis Henrique

  • 16h30 – Banda Japps

  • 18h – DJ Luis Henrique

  • 20h30 – Oxxigênio

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

  • 12h – DJ Andreia Around

  • 16h – Stephan Kurmann & Grupo

Sábado, 22 de novembro

Palco Melo Viana

  • 9h – DJ Ronildo

  • 15h – Dikako

  • 16h30 – DJ Toninho

  • 19h30 – Sapotechen

Palco Santa Rita

  • 9h – DJ Wanderson Siqueira

  • 13h30 – Arcodavéia

  • 15h – DJ Maielo

  • 16h30 – Diego Martins

  • 18h – DJ Maielo

  • 20h30 – Zé Márcio

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

  • 12h – DJ Léo Oliveira

  • 16h – Gustavo Figueiredo & Grupo

Domingo, 23 de novembro

Palco Melo Viana

  • 9h – DJ Maielo

  • 11h – Banda Santa Cecília

  • 12h – DJ Maielo

  • 13h – Matheus Luccato

  • 14h – DJ Maielo

  • 15h – DJ Little Sil

  • 17h – Urbana 2

  • 18h30 – DJ Little Sil

  • 19h30 – Reizinho do Cavaco

Palco Santa Rita

  • 9h – DJ Moura

  • 13h30 – Projeto Acordes

  • 15h – DJ Wanderson Soares

  • 16h30 – Blah 80

  • 18h – DJ Wanderson Soares

  • 20h30 – Kokoko! (congo)

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

  • 12h – DJ Fabiano Silva

  • 16h – Daniel Cristofaro & Grupo

 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay