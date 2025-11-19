Festival da Jabuticaba terá transporte extra, segurança e trânsito especial

O tradicional Festival da Jabuticaba, em Sabará, chega à sua 39ª edição com uma série de melhorias para facilitar a vida de quem pretende curtir o evento em família. Segundo o prefeito Sargento Rodolfo, a festa deste ano vai além da música, gastronomia e tradição: terá reforço na mobilidade e na segurança.

Para quem chega de carro, o esquema foi pensado para reduzir problemas na hora de estacionar. Serão disponibilizados três vans, um micro-ônibus e um ônibus para garantir o transporte gratuito entre os estacionamentos e o Centro, próximo ao local do festival.

O trânsito também terá alterações. A rua da Catita passa a operar em mão única (sentido Centro) de quinta a domingo. A orientação é para que os motoristas evitem estacionar no trecho, garantindo mais fluidez e menos congestionamentos.

Na segurança, o efetivo será ampliado. Setenta e cinco guardas municipais estarão distribuídos em pontos estratégicos, com apoio da Polícia Militar. As equipes atuarão durante todo o evento para reforçar a tranquilidade dos visitantes.

Com as novidades, a expectativa da prefeitura é receber o público com mais organização, conforto e cuidado em um dos eventos mais tradicionais de Sabará.