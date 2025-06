Moradores de Sabará podem participar de leilão de veículos do IFMG

Quem está em busca de um carro por um preço mais em conta pode aproveitar o leilão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), que acontece no dia 23 de julho, às 10h, de forma totalmente online. O processo será conduzido pelo site www.saulojulioleiloeiro.com.br.

Ao todo, oito veículos estarão disponíveis para arremate, incluindo dois Ford Focus, quatro Ford Fiesta Sedan, uma Chevrolet Trailblazer e uma Kombi carroceria aberta. Todos serão vendidos no estado e condições em que se encontram.

O Ford Fiesta estará disponível para visitação no campus do IFMG em Sabará com lance mínimo de R$ 20.050,00. Outros veículos podem ser visitados nas cidades de Belo Horizonte, Ibirité, Betim, São João Evangelista, Formiga e Congonhas. As visitações ocorrerão em horários e datas específicas, disponíveis no edital 01/2025.

Para participar, a pessoa física ou jurídica deve realizar o cadastro no site e seguir as orientações exigidas pela organização. Os interessados terão que enviar a documentação necessária para ativação do cadastro diretamente no portal.

Dúvidas sobre o processo ou sobre os veículos podem ser tiradas pelo WhatsApp (31) 97209-7887 ou pelo e-mail leiloeiro@saulojulioleiloeiro.com.br, até o dia 20 de julho.