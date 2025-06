Prefeito de Sabará anuncia 2ª atração da festa de aniversário da cidade

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, usou as redes sociais para confirmar a segunda atração que estará presente na festa de aniversário da cidade.

Apesar da data comemorativa ser no dia 17 de julho, a comemoração vai se estender por todo o mês. A primeira atração confirmada foi a dupla de sertanejo Alan e Alex, que ficará por conta do show no dia 5 de julho.

A segunda atração foi confirmada nessa segunda-feira (23), em um vídeo descontraído no qual o prefeito aparece sentado em uma mesa de bar ao lado da cantora Gabi Martins. Natural de Belo Horizonte, a artista promete agitar a cidade da região metropolitana no dia 12 de julho.