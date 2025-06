Duplicação da BR-381 entre BH e Sabará pode começar ainda este ano

As obras de duplicação da BR-381 no trecho entre o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, Santa Luzia, Sabará e Caeté, devem começar ainda neste ano. A informação foi confirmada pelo Ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo.

Renan explicou que o governo federal decidiu retirar o trecho da concessão da 381 para facilitar as obras. "O nosso compromisso é começar as obras esse ano. Isso vai ser a realização de um sonho, tirar uma obra tão importante do papel", afirmou o ministro.

Conhecida como “Rodovia da Morte” devido ao alto número de acidentes, a BR-381 é uma das vias mais perigosas do país. A duplicação do trecho é vista como essencial para reduzir colisões frontais e melhorar a segurança de motoristas e pedestres. Com a separação dos fluxos de tráfego, a expectativa é que o número de acidentes caia significativamente.

Além do impacto na segurança viária, a duplicação também promete dar novo fôlego à economia da região. A rodovia é um dos principais corredores logísticos que ligam o Sudeste ao Nordeste, sendo vital para o escoamento da produção agrícola, industrial e mineral. Com pistas duplicadas, o trânsito de cargas deve ganhar agilidade, reduzindo custos logísticos.

Para os moradores de Sabará, Santa Luzia, Caeté e demais cidades próximas, a duplicação representa também mais qualidade de vida. Viagens mais rápidas e seguras facilitam o acesso a serviços de saúde, educação e lazer.