Fábrica de medicamentos em Sabará terá mutirão de empregos nesta segunda

A indústria farmacêutica Hipolabor vai realizar, nesta segunda-feira (5), um mutirão de empregos na fábrica da empresa em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação acontece das 13h às 16h e oferece sete vagas imediatas para os cargos de auxiliar de produção (3), operador de máquina (3) e auxiliar de almoxarifado (1). O horário de trabalho para todas as funções é de segunda a sexta-feira, das 16h47 à 1h55.

Além das vagas disponíveis, o evento também contará com entrevistas para o banco de talentos da Hipolabor. Os candidatos aprovados terão a oportunidade de atuar em uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, com acesso a equipamentos de última geração e contribuição direta para o desenvolvimento do setor.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão café da manhã, assistência médica e odontológica, cesta básica, refeitório, seguro de vida e vale-transporte.

Por se tratar de uma unidade fabril, é obrigatório que os candidatos compareçam usando calça e sapato fechado. Também é necessário levar um documento de identificação com foto e o currículo impresso.

Os interessados devem preencher previamente o formulário disponível no link forms.office.com/r/AvvhaPxP3F e comparecer à unidade da Hipolabor, localizada na BR-381, Km 12,3, bairro Borges, em Sabará.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mutirão de empregos na Hipolabor em Sabará