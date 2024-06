Belo Horizonte e Região Metropolitana têm diversas atrações juninas neste fim de semana. Existem opções pagas e gratuitas, além de muito “arraiá” e comidas típicas.



Selecionamos algumas opções em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Confira:



Belo Horizonte



No Mirante Beagá, a Cidade Junina tem atrações infantis das 10h às 16h. Para as crianças, show do Bita especial de São João. Para os adultos, a “Festança” tem Matheus Fernandes e Kevin O Chris.



Contagem



O Arraiá de Contagem chega para a terceira edição com shows gratuitos. Ramon Vilaça e quadrilha Chic Chic se apresentam na regional Eldorado.



Nova Lima



A 18ª edição da Junina Chevals acontece neste sábado (22), em Nova Lima. Com comida e bebida liberada, o festival está previsto para começar às 16h.



O line-up do evento tem Thiago Carvalho, Matheuzinho, Forró Sacana, Lauro Malloy, Bittencourt e Quadrilha.



A classificação etária da festa junina é de 18 anos, mas menores de idade podem entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis.



Os ingressos podem ser comprados no site do evento e custam R$ 520.