Almofadas brancas ficam amareladas, mas um cuidado antes da lavagem pode fazer a diferença na remoção das manchas sem ignorar as exigências de cada tecido
Entenda o motivo real da mudança de cor; descubra o passo a passo seguro para higienizar cada peça e as melhores dicas para evitar novas marcas
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Manchas amarelas nas almofadas não indicam necessariamente que os itens estejam velhos ou precisem de substituição. Segundo a "Good Housekeeping", essas marcas ocorrem devido ao acúmulo de suor, saliva, oleosidade natural da pele e produtos capilares que atravessam a fronha durante o sono.
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Com o passar do tempo, esses resíduos se fixam nas fibras e passam por processos de oxidação ao entrar em contato com o oxigênio do ar. Por essa razão, uma lavagem superficial nem sempre recupera o branco original do tecido. A limpeza adequada depende diretamente do material e do tipo de enchimento de cada peça.
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Como lavar as almofadas na máquina
Caso a etiqueta libere a lavagem na máquina de lavar roupas, a "Sleep Foundation" indica seguir este procedimento:
aplicar detergente líquido: colocar uma pequena quantidade diretamente sobre as manchas e deixar agir durante 15 minutos.
lavar com água morna: utilizar detergente para roupas e selecionar ciclo delicado, sempre que o fabricante autorizar.
usar oxigênio ativo: adicionar um alvejante com oxigênio ativo de acordo com as instruções da embalagem, caso a etiqueta permita o componente.
realizar um enxágue adicional: o enxágue extra ajuda a retirar os restos acumulados de detergente e sujeira.
secar por completo: usar a secadora somente se o item permitir, garantindo que a almofada fique totalmente seca antes do próximo uso.
Cuidados com peças de espuma viscoelástica
Almofadas feitas com espuma viscoelástica não devem passar por ciclos convencionais de lavagem. O excesso de água e a agitação do processo danificam a estrutura interna desse enchimento. Nessas situações, limpe as áreas afetadas usando apenas um pano úmido e sabão suave, se as instruções do fabricante permitirem.
A "Sleep Foundation" ressalta a importância de verificar as instruções de higienização antes de iniciar o processo ao afirmar que "The first step in proper pillow care is checking the tag for cleaning tips", frisando que o primeiro passo para cuidar adequadamente do produto é analisar a etiqueta.
Dicas para evitar o amarelamento
Para retardar a formação de novas marcas no tecido, recomenda-se adotar medidas preventivas:
lavar as fronhas uma vez por semana.
utilizar protetores de almofada laváveis.
evitar deitar na cama com o cabelo molhado.
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lavar as almofadas a cada três a seis meses, se o fabricante permitir.