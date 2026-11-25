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Manchas amarelas nas almofadas não indicam necessariamente que os itens estejam velhos ou precisem de substituição. Segundo a "Good Housekeeping", essas marcas ocorrem devido ao acúmulo de suor, saliva, oleosidade natural da pele e produtos capilares que atravessam a fronha durante o sono.

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Com o passar do tempo, esses resíduos se fixam nas fibras e passam por processos de oxidação ao entrar em contato com o oxigênio do ar. Por essa razão, uma lavagem superficial nem sempre recupera o branco original do tecido. A limpeza adequada depende diretamente do material e do tipo de enchimento de cada peça.

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Como lavar as almofadas na máquina

Caso a etiqueta libere a lavagem na máquina de lavar roupas, a "Sleep Foundation" indica seguir este procedimento:

aplicar detergente líquido: colocar uma pequena quantidade diretamente sobre as manchas e deixar agir durante 15 minutos.

lavar com água morna: utilizar detergente para roupas e selecionar ciclo delicado, sempre que o fabricante autorizar.

usar oxigênio ativo: adicionar um alvejante com oxigênio ativo de acordo com as instruções da embalagem, caso a etiqueta permita o componente.

realizar um enxágue adicional: o enxágue extra ajuda a retirar os restos acumulados de detergente e sujeira.

secar por completo: usar a secadora somente se o item permitir, garantindo que a almofada fique totalmente seca antes do próximo uso.

Cuidados com peças de espuma viscoelástica

Almofadas feitas com espuma viscoelástica não devem passar por ciclos convencionais de lavagem. O excesso de água e a agitação do processo danificam a estrutura interna desse enchimento. Nessas situações, limpe as áreas afetadas usando apenas um pano úmido e sabão suave, se as instruções do fabricante permitirem.

A "Sleep Foundation" ressalta a importância de verificar as instruções de higienização antes de iniciar o processo ao afirmar que "The first step in proper pillow care is checking the tag for cleaning tips", frisando que o primeiro passo para cuidar adequadamente do produto é analisar a etiqueta.

Dicas para evitar o amarelamento

Para retardar a formação de novas marcas no tecido, recomenda-se adotar medidas preventivas: