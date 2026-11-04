Lençóis brancos continuam encardidos mesmo com mais produtos? Especialista aponta dois ajustes na lavagem que fazem diferença e não exigem novas misturas

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Lençóis brancos transmitem sensação de calma e limpeza ao quarto, mas acumulam óleos corporais, vestígios de hidratante, calcário da água e resíduos de sabão. Com o tempo e a umidade, esses elementos oxidam o tecido e provocam manchas amareladas ou acinzentadas.

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A especialista em limpeza Pía Nieto explica que "para deixar seus lençóis mais brancos, você não precisa de mais produtos, apenas de mais calor e tempo". Segundo ela, lençóis verdadeiramente limpos não contêm perfume de amaciante, mas sim ausência de gordura, sujeira e resíduos.

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Erros comuns que amarelam o tecido

O surgimento de tons amarelados ou acinzentados na fronha e o cheiro de mofo indicam erros na rotina de lavagem. A especialista recomenda evitar os seguintes hábitos:

misturar peças de cores diferentes;

lavar com ciclos curtos e água em temperatura baixa;

colocar os lençóis enrolados em forma de bola dentro do tambor;

usar sabão em pó em excesso.

Produtos que prejudicam as fibras

Adicionar múltiplos compostos no tambor danifica a roupa de cama. Bicarbonato de sódio, pérolas perfumadas, amaciante e sprays aromáticos impregnam a trama do tecido e eliminam a brancura. A especialista reforça que "roupas limpas não cheiram a nada, nem a perfume".

A quantidade de sabão em pó deve ser reduzida para evitar que resíduos acumulem no tecido, gerando aspecto cinza. Já o percarbonato de sódio pode atuar como clareador apenas uma vez por mês, seguindo a dose da embalagem, sem aplicação em todas as lavagens.

Cuidados na remoção de manchas

Antes da lavagem, abra os lençóis em local bem iluminado para localizar e tratar manchas prévias, já que a máquina não faz essa remoção sozinha. Para higienizar as peças de forma eficiente, siga as orientações:

preencha apenas três quartos da capacidade da máquina para permitir o movimento da água;

configure a água entre 40º e 60º, garantindo maior desinfecção;

programe o ciclo com duração de pelo menos uma hora. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao utilizar a secadora, retire os lençóis ainda ligeiramente úmidos. Estique e alise o tecido manualmente, sem usar o ferro de passar, antes de dobrar e guardar as peças no armário.