Como limpar o sofá sem estragar: os erros que podem custar caro

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O sofá é o coração da sala de estar, um lugar de descanso e convivência. Mantê-lo limpo não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde e durabilidade. No entanto, uma limpeza inadequada pode causar danos irreversíveis ao tecido, resultando em manchas, desbotamento e desgaste prematuro. Saber o que fazer, e, principalmente, o que não fazer, é essencial para conservar seu estofado por muito mais tempo.

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Antes de começar: decifre a etiqueta de limpeza

O primeiro passo antes de aplicar qualquer produto é verificar a etiqueta de limpeza do sofá. Ela contém códigos universais que indicam o método de limpeza seguro para aquele tipo de tecido. Ignorar essa informação é o caminho mais curto para estragar seu móvel.

Código W: Permite o uso de produtos de limpeza à base de água (Water). É o tipo mais comum e fácil de limpar em casa.

Código S: Exige limpeza a seco, com produtos à base de solvente (Solvent). O uso de água pode causar manchas e encolhimento.

Código W/S: Versátil, permite a limpeza tanto com produtos à base de água quanto com solventes específicos.

Código X: Não use água nem solventes. A limpeza deve ser feita apenas com aspiração ou uma escova de cerdas macias. Qualquer mancha exige a contratação de um serviço profissional.

Os erros mais comuns na limpeza do sofá

Muitos produtos de limpeza domésticos são agressivos demais para tecidos de estofados. Evite usar os seguintes itens:

Excesso de água: Encharcar o tecido pode fazer com que a umidade penetre na espuma, causando mofo, mau cheiro e danos à estrutura interna do sofá.

Alvejantes e produtos com cloro: São extremamente corrosivos, desbotam as cores e enfraquecem as fibras do tecido de forma permanente.

Saponáceos e detergentes de cozinha: Podem ser abrasivos e, por criarem muita espuma, deixam resíduos que atraem mais sujeira e são difíceis de remover completamente.

Álcool não diluído e solventes inadequados: Podem manchar, descolorir ou até mesmo dissolver as fibras de tecidos mais delicados.

A limpeza adequada do sofá é crucial para a durabilidade e higiene, evitando danos e prolongando a vida útil do estofado.AndreyPopov de Getty Images

Passo a passo para uma limpeza segura e eficaz

Para manchas e sujeiras pontuais, siga este guia básico, sempre respeitando a etiqueta do seu sofá:

Aspiração completa: Antes de tudo, use o bocal de escova do aspirador de pó para remover toda a poeira, migalhas, pelos e outras partículas soltas. Não se esqueça das frestas e debaixo das almofadas. Teste o produto de limpeza: Seja uma solução caseira ou comprada, teste-a primeiro em uma área pequena e escondida do sofá (como a parte de trás ou de baixo). Espere secar e verifique se não houve descoloração ou dano ao tecido. Aplique a solução com cuidado: Umedeça um pano branco e limpo na solução de limpeza e aplique sobre a mancha com movimentos suaves, de fora para dentro, para evitar que ela se espalhe. Não esfregue com força. Remova o excesso: Com um segundo pano limpo e levemente umedecido (apenas com água, se o tecido permitir), remova o resíduo do produto. Em seguida, use um pano seco para absorver o máximo de umidade possível. Deixe secar naturalmente: A secagem deve ocorrer em local arejado, longe da luz solar direta. Evite usar secadores de cabelo ou aquecedores, pois o calor intenso pode danificar as fibras.

Com que frequência devo limpar o sofá?

A frequência ideal da limpeza depende do uso. Para a manutenção do dia a dia, a aspiração deve ser feita pelo menos uma vez por semana para remover a poeira e detritos superficiais. Já uma limpeza mais profunda, seja caseira ou profissional, é recomendada a cada 6 ou 12 meses. Em casas com crianças, animais de estimação ou pessoas alérgicas, pode ser necessário reduzir esse intervalo.

Dicas de prevenção para um sofá sempre novo

Prevenir é sempre a melhor solução. Considere estas dicas para proteger seu estofado:

Use capas e mantas protetoras, que além de decorativas, podem ser lavadas facilmente na máquina.

Considere a impermeabilização do tecido, um tratamento que cria uma barreira protetora contra a absorção de líquidos.

Aja rapidamente em caso de acidentes. Se algo for derramado, use papel toalha ou um pano seco para absorver o excesso imediatamente, antes que a mancha se fixe no tecido. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.