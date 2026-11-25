Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

As cortinas de tecido foram durante décadas a escolha tradicional para garantir privacidade e controlar a luminosidade. Casas com pouco espaço e divisões menores exigem alternativas mais leves para as janelas. Especialistas em decoração apontam três opções para 2027.

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Películas esmeriladas

Conhecidas como vinil fosco ou películas jateadas, as películas esmeriladas são folhas translúcidas coladas diretamente no vidro. Elas atendem cozinhas, casas de banho e aberturas voltadas para pátios internos ou comuns. A instalação simples e a ausência de volume ocupado favorecem divisões pequenas.

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A aplicação exige medir a altura e a largura do vidro antes do corte indicado pelo fabricante. Após a limpeza da superfície, a película é fixada com água ou adesivo, dependendo do modelo. Uma espátula remove o ar acumulado.

Treliças decorativas

As treliças formam estruturas vazadas com ripas ou grelhas para separar ambientes. Elas barram a visão externa sem bloquear a circulação de ar e a claridade. O morador enxerga o exterior sem ser visto da rua.

Fabricadas em madeira, metal ou alumínio, funcionam como segunda camada diante de vãos ou janelas. Profissionais indicam a estrutura para pátios internos e imóveis no rés do chão. Modelos de alumínio demandam menos manutenção em comparação com a madeira.

Persianas

As persianas utilizam tecido técnico microperfurado, que retém o sol direto, preserva a iluminação natural e mantém a vista externa. O tecido enrola em um tubo fixado na parede ou no teto, sem ocupar as laterais.

A estrutura exige atenção no período noturno: com as lâmpadas acesas dentro de casa, pessoas no exterior conseguem enxergar silhuetas. Nessa situação, a persiana pode receber o complemento de outros elementos decorativos.

Cuidados na instalação

A definição da peça depende da necessidade de cada espaço: películas cabem em cozinhas e no banheiro, treliças atendem salas térreas e as persianas controlam a luz em escritórios ensolarados.

Moradores de imóveis alugados devem consultar o proprietário antes de furar paredes ou aplicar películas. Versões removíveis evitam marcas. A medição precisa garante o encaixe de treliças e persianas, enquanto a limpeza do vidro impede o acúmulo de pó sob a película.

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Essas soluções também combinam com cortinas tradicionais de tecido, oferecendo alternativas para quem busca privacidade, controle luminoso e ambientes limpos.