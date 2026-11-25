Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O grupo imobiliário francês Nexity e o escritório austríaco Baumschlager Eberle apresentaram um prédio de sete andares com 23 apartamentos no bairro de Confluence, em Lyon. A construção cúbica branca, em estilo quase brutalista, opera sem ar-condicionado ou aquecedores convencionais.

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Projetado pelo arquiteto Dietmar Eberle diante da crise energética e climática, o edifício foi batizado de "22-26". O nome reflete a meta de manter as temperaturas internas entre 20 e 22 graus no inverno e de 26 a 28 graus durante períodos de calor intenso.

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Inércia térmica e automação

A tecnologia apoia-se na inércia dos materiais de construção. Anne Speicher, diretora do escritório Baumschlager Eberle, informou ao veículo francês "Vert" que os componentes foram selecionados pela capacidade de armazenar e liberar energia.

As paredes e pisos medem 61 centímetros de espessura, o dobro do padrão usual francês de cerca de 30 centímetros. O isolamento reúne concreto, reboco de cal e duas camadas de tijolos monomur preenchidas com lã de vidro, além de recuos que barram a luz solar direta.

Sensores acionam persianas automáticas de madeira para ventilar os cômodos de acordo com quatro fatores: temperatura, umidade, qualidade do ar e clima. Moradores também controlam o sistema. Aquecedores auxiliares exigidos por lei só funcionam sob clima extremo ou após desocupação prolongada.

Aproveitamento do calor cotidiano

Os ambientes retêm o calor liberado pelos moradores e por atividades diárias como cozinhar, tomar banho e utilizar aparelhos elétricos. Cédric Hatat, diretor de programas da Nexity Auvergne Bourgogne, afirmou que as pessoas funcionam como os radiadores da casa.

A diretora da Nexity, Véronique Bédague, destacou que a estrutura reduz os custos de energia em 80%, gerando economia anual de 380 euros por moradia de três quartos. O sistema projeta diminuir o consumo de energia para conforto térmico em 73% e as emissões de carbono em 65% ao longo de 50 anos.

Por exigência da lei francesa, cada residência inclui radiadores e ventilação mecânica com fluxo duplo conectados à rede urbana de calefação, o que elevou o custo da construção em 15%.

Custos e projetos futuros

O escritório austríaco já construiu dois edifícios "22-26" na Suíça e na Alemanha. O conselheiro metropolitano de Lyon, Renaud Payre, declarou que a complexidade técnica e os custos dos materiais impedem a replicação do projeto em larga escala, servindo a estrutura apenas como vitrine sustentável.

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A Nexity planeja concluir até 2028 outro empreendimento baseado no conceito "22-26" em La Garenne-Colombes, perto de Paris, com 80 apartamentos destinados a comprovar a eficiência do modelo.