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Casa e Decoração

5 tendências de arquitetura sustentável para uma casa mais ecológica

O setor imobiliário está mais verde; conheça materiais, tecnologias e designs que economizam recursos e diminuem o impacto ambiental

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
20/05/2026 09:45

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5 tendências de arquitetura sustentável para uma casa mais ecológica
Design que valoriza materiais naturais e integração com a paisagem, exemplificando as tendências da arquitetura sustentável. crédito: Pexels/ Alef Morais

A casa do futuro é verde e a busca por imóveis sustentáveis já é uma realidade no mercado imobiliário brasileiro. Projetos que economizam recursos naturais e diminuem o impacto ambiental não apenas ajudam o planeta, mas também valorizam a propriedade e reduzem custos mensais para os moradores. Essa mudança de mentalidade impulsiona a arquitetura a adotar soluções cada vez mais inteligentes e ecológicas.

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Construir ou reformar com foco na sustentabilidade deixou de ser um luxo para se tornar uma escolha estratégica. Desde o aproveitamento da luz solar até a reutilização da água, as opções são variadas e se adaptam a diferentes orçamentos e tipos de construção. Conheça cinco tendências que estão transformando o jeito de morar.

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  1. Telhados verdes
    Conhecidos como jardins suspensos, os telhados verdes consistem em uma camada de vegetação instalada sobre a cobertura do imóvel. Essa solução oferece excelente isolamento térmico, diminuindo a necessidade de ar-condicionado no verão e de aquecedores no inverno. Além disso, ajuda a absorver a água da chuva, aliviando sistemas de drenagem urbana, e melhora a qualidade do ar no entorno.

  2. Energia solar fotovoltaica
    A instalação de painéis fotovoltaicos é uma das tendências mais consolidadas. A tecnologia permite converter a luz do sol em eletricidade para abastecer a casa, gerando uma redução drástica na conta de luz. O investimento inicial é compensado a médio prazo pela economia gerada, e o sistema valoriza o imóvel no mercado, sendo um atrativo para compradores conscientes.

  3. Captação e reuso da água da chuva
    Um sistema simples de calhas e cisternas pode coletar e armazenar a água da chuva. Esse recurso pode ser utilizado para fins não potáveis, como regar o jardim, lavar calçadas, carros e até mesmo para descargas sanitárias. A prática diminui o consumo da rede pública, gera economia na conta de água e preserva um recurso natural cada vez mais escasso.

  4. Materiais de baixo impacto ambiental
    A escolha dos materiais de construção tem grande peso na pegada ecológica de uma obra. O uso de madeira de demolição, bambu (que cresce rapidamente), tijolos ecológicos (feitos de solo-cimento) e tintas à base de água e sem compostos orgânicos voláteis está em alta. Esses materiais reduzem o descarte de resíduos e o consumo de recursos naturais não renováveis.

  5. Design bioclimático
    Essa abordagem inteligente aproveita as condições climáticas locais para garantir o conforto térmico e a iluminação da casa de forma natural. O design bioclimático considera a orientação do sol para posicionar janelas e ambientes, maximizando a luz natural e o calor no inverno. Também utiliza a ventilação cruzada para refrescar os espaços no verão, diminuindo a dependência de equipamentos elétricos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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