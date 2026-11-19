O que faz o pastor alemão proteger tanto a casa? Veterinários explicam a ligação entre o comportamento de guarda e uma característica marcante desses cães
Fiel e inteligente, o cão une origens de pastoreio ao amor pela família; veja como o adestramento correto estimula a guarda e a convivência saudável
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Veterinários concordam que o Pastor Alemão tende a proteger a residência por carregar um forte instinto protetor. Esse cão mantém atenção constante a movimentos estranhos e à chegada de pessoas desconhecidas, traço decorrente de sua seleção histórica para o pastoreio e o trabalho. O American Kennel Club classifica o animal como leal, confiante, corajoso e inteligente.
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Origem voltada ao trabalho
A história da raça começou na Alemanha, no fim do século XIX, incentivada pelo capitão de cavalaria Max von Stephanitz. Em 1899, ao lado de Artur Meyer, fundou o primeiro clube dedicado a esses animais e registrou Horand von Grafrath como base do Pastor Alemão moderno.
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Durante a Primeira Guerra Mundial, os cães trabalharam no resgate de soldados feridos, no transporte de mensagens e em patrulhas. Com o tempo, assumiram atuações policiais, detecção de drogas e explosivos, busca e resgate, assistência e terapia.
Características físicas e temperamento
Trata-se de um cão de porte grande, ativo, com expectativa de vida entre 10 e 13 anos. Machos medem entre 55 e 65 centímetros e pesam de 30 a 40 quilos. Fêmeas atingem de 50 a 60 centímetros e peso de 22 a 32 quilos. A pelagem dupla, curta ou média, exibe tonalidades como:
preto e fogo;
sable;
cinza.
O animal habita casas com jardim ou apartamentos caso receba atividade física suficiente. Apresenta facilidade no aprendizado, afeto com a família e convivência equilibrada com crianças mediante socialização desde filhote.
Critérios de adestramento
Em vídeo no "YouTube", o treinador canino Manuel Balibrea afirma: "se você tem um pastor alemão de trabalho, sua educação não é opcional, é essencial". O profissional aponta que brincadeiras e incentivo sustentam o aprendizado, recomendando treinar a atenção do animal para que saiba escutar ordens em qualquer cenário.
Balibrea ensina que o comando de soltar objetos deve ser uma das primeiras lições: "nas fases iniciais, o comando e a ação de soltar devem estar associados a um reforço positivo".
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Apresentar o filhote a outros animais de forma gradual e em locais neutros previne atitudes dominantes ou territorialismo excessivo. A raça requer normas claras, estímulo mental e entre uma e duas horas diárias de exercícios, sem permanecer longos períodos ociosa ou sozinha.