Cães da PRF: conheça as raças e o treinamento dos heróis de 4 patas

Eles são ágeis, focados e donos de um faro infalível. Os cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são peças-chave em operações de combate ao crime em todo o Brasil, atuando na linha de frente para encontrar drogas, armas e explosivos escondidos. Mas o que transforma um filhote brincalhão em um agente canino de alta performance?

O processo é rigoroso e começa muito antes de o cão vestir o colete da corporação. A seleção envolve um olhar atento para características que vão além da raça, embora raças como o Pastor Belga Malinois e o Pastor Alemão sejam comumente utilizadas por forças policiais por suas aptidões para o trabalho.

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Para integrar o Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF, o animal precisa apresentar um alto instinto de caça, ser sociável, ter coragem e, principalmente, uma grande disposição para o trabalho. A escolha geralmente acontece quando os cães ainda são filhotes, permitindo que o vínculo com o policial e o treinamento comecem cedo.

Como funciona o treinamento

O adestramento é baseado em técnicas de reforço positivo. Para o cão, tudo é uma grande brincadeira. Ele aprende a associar odores específicos, como os de entorpecentes ou pólvora, a uma recompensa, que geralmente é seu brinquedo favorito. Quando ele encontra o que procura, recebe o prêmio.

Essa metodologia estimula o animal a usar seu faro apurado com entusiasmo e precisão, sem qualquer tipo de coerção. O treinamento é contínuo e diário, mesmo quando o cão já está em atividade, para garantir que suas habilidades estejam sempre afiadas. Para isso, a PRF investe em formação constante para suas equipes e mantém uma estrutura especializada, como o canil central em Brasília, que apoia as operações em todo o país.

Cada cão trabalha em dupla fixa com um policial, que se torna seu condutor e parceiro. Essa relação de confiança é fundamental para o sucesso nas operações. O policial é responsável por todos os cuidados com o animal, desde a alimentação e saúde até o treinamento e bem-estar emocional.

Aposentadoria e nova vida

A carreira de um cão policial dura vários anos. Após esse período de serviço intenso, eles se aposentam. O destino mais comum para esses heróis de quatro patas é um lar tranquilo e cheio de carinho, geralmente na casa do próprio policial que foi seu parceiro. Essa prática, comum em diversas forças policiais, reforça o vínculo inseparável construído ao longo dos anos de trabalho conjunto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.