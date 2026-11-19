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Secar toalhas de banho durante períodos de chuva contínua costuma ser uma tarefa demorada. Esse tecido feito para absorver água tem dificuldade para secar quando permanece dobrado ou em divisões com pouca ventilação. Alguns passos práticos ajudam a acelerar o processo na lavagem e entre os banhos.

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Cuidados na lavagem e no estendal

A secagem eficiente começa dentro da máquina. Caso a etiqueta da peça e o manual do eletrodoméstico permitam, programe uma centrifugação adicional para expelir o excesso de líquido. Essa orientação consta num guia da "RFM", baseado em dados da Almond Housing Association e da Consumer NZ. Retire as toalhas assim que o ciclo terminar, evitando deixá-las amontoadas no tambor.

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No estendal, abra o tecido ao máximo e evite sobreposições. Se a estrutura permitir, distribua cada peça por duas barras afastadas para criar uma passagem de ar no centro. Estender menos roupas de cada vez gera melhores resultados do que comprimi-las no espaço.

Controlo da humidade interior

A água eliminada pelas roupas deposita-se no ar e pode provocar condensação em vidros e superfícies. O organismo britânico NICE aconselha reforçar o arejamento ao secar peças dentro de casa, com o uso de extratores ou abertura de janelas quando viável. Ao utilizar a casa de banho, mantenha sistemas de extração a funcionar para renovar o ambiente.

Aparelhos desumidificadores também auxiliam na retirada de vapor de água do cómodo, respeitando as distâncias de segurança indicadas pelo fabricante. Ensaios da DECO PROteste apontam que secadores de roupa com bomba de calor superam esses equipamentos em eficiência, embora o desumidificador seja útil para conter a humidade geral da habitação.

Hábitos entre as utilizações

As toalhas em uso precisam de secar totalmente antes do banho seguinte. A Cleveland Clinic sugere pendurar o tecido bem aberto numa barra horizontal, em vez de o concentrar num gancho, na cama ou no chão.

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Caso a peça ganhe odor característico de humidade, faça uma nova lavagem. A revista "Good Housekeeping" recomenda não sobrecarregar o tambor com roupa, permitindo que a água e o sabão circulem sem bloqueios. O American Cleaning Institute calcula uma frequência de lavagem a cada três ou cinco utilizações regulares, antecipando o prazo se houver sujidade visível ou odores. Dobre e arrume as peças apenas quando estiverem completamente secas, verificando as bainhas e os pontos mais espessos do tecido.