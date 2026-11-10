Ratos procuram abrigo nas casas no verão, e o tamanho da abertura de que precisam para entrar é tão pequeno que pode surpreender quem tenta manter a casa protegida

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Com a aproximação do verão e das fortes chuvas que vêm com ele, camundongos buscam abrigo e conforto perto de residências humanas. Atraídos por alimento e locais abrigados das enchentes, esses animais encontram em garagens, sótãos e porões as condições que necessitam para se instalar.

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Ao contrário do que se imagina, o roedor não depende de portas abertas. Embora seja simples deduzir entradas por vãos evidentes em portas mal fechadas ou frestas em janelas entreabertas, os pontos de acesso costumam ser discretos.

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Eles percorrem paredes, examinam fundações e localizam passagens despercebidas pelos ocupantes do imóvel. Pequenas fissuras perto de encanamentos, vãos em torno de cabos e juntas deterioradas funcionam como entradas diretas. Mesmo casas aparentemente fechadas contam com aberturas ocultas atrás de móveis ou em cantos de garagens.

Capacidade de compressão corporal

Conforme dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), um camundongo consegue passar por aberturas de cerca de seis milímetros de largura, dimensão equivalente ao diâmetro de um lápis de papel.

Apesar de o tamanho parecer reduzido em comparação ao corpo do animal, sua estrutura física possibilita a compressão necessária para transpor passagens muito apertadas. Esse atributo muda conforme o tamanho do indivíduo e justifica por que uma folga quase imperceptível basta para a invasão.

O órgão recomenda procurar e vedar esses pequenos orifícios para impedir que os animais penetrem nos edifícios.

Locais de atenção e materiais para vedação

A fiscalização preventiva deve se concentrar nos pontos em que diferentes estruturas se encontram. Determinadas fendas são maiores do que aparentam visualmente:

espaços ao redor de canos sob a pia;

vãos posicionados atrás de aparelhos eletrodomésticos;

proximidades de entradas de cabos;

parte inferior de portas com saída para o exterior;

porões e garagens.

O bloqueio seguro dessas aberturas exige materiais capazes de resistir aos dentes dos animais, como telas metálicas adequadas ou chapas de metal. O isolamento com espuma expansiva isolada falha na proteção, uma vez que os roedores conseguem desgastar o material com mordidas.

A barreira estrutural precisa ser associada ao manejo do que pode atrair os bichos ao redor da habitação: