Purificador de água ou filtro de barro: qual a melhor opção para sua casa

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Na hora de garantir água de qualidade em casa, a dúvida é comum: purificador de água ou o tradicional filtro de barro? Ambos têm o objetivo de fornecer água potável, mas funcionam de maneiras diferentes e apresentam custos e manutenções distintas. Entender as particularidades de cada um é fundamental para fazer a escolha certa para sua família e seu bolso.

A escolha entre os dois sistemas impacta não apenas a saúde, mas também a rotina e o orçamento doméstico. Enquanto um oferece tecnologia e praticidade, o outro aposta na simplicidade e na eficiência comprovada pelo tempo.

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Qual a principal diferença entre purificador e filtro de barro?

A principal diferença está na tecnologia de filtragem e na estrutura. O purificador de água geralmente utiliza sistemas mais complexos, com refis de carvão ativado e múltiplas etapas, capazes de reter partículas menores, cloro e bactérias. Já o filtro de barro usa uma vela de cerâmica porosa que filtra a água por gravidade, um processo mais lento e natural.

Vantagens e desvantagens do purificador de água

Os purificadores são conhecidos pela eficiência e conveniência. Muitos modelos oferecem água gelada e se conectam diretamente à rede hidráulica, eliminando a necessidade de reabastecimento manual. No entanto, o custo inicial e de manutenção pode ser um obstáculo para alguns.

Confira os principais pontos:

Vantagens: maior capacidade de filtragem de cloro e bactérias, praticidade no uso diário e modelos com refrigeração.

Desvantagens: custo inicial mais elevado, dependência de energia elétrica em alguns modelos e necessidade de troca periódica do refil, que tem um valor considerável.

Vantagens e desvantagens do filtro de barro

Considerado por estudos internacionais um dos sistemas de filtragem mais eficientes do mundo, o filtro de barro tem como trunfo a simplicidade. Sua vela cerâmica retém impurezas, parasitas e bactérias, além de reduzir significativamente cloro e metais pesados. O frescor da água, que pode ficar até 5°C abaixo da temperatura ambiente, é resultado do processo de evaporação lenta através das paredes porosas do barro.

Veja os prós e contras:

Vantagens: alta eficiência na retenção de impurezas, mantém a água naturalmente fresca, baixo custo de aquisição e manutenção e independência de energia elétrica.

Desvantagens: processo de filtragem mais lento, exige limpeza regular e troca da vela (geralmente a cada seis meses) para manter a eficiência, e possui capacidade de armazenamento limitada.

Como escolher a melhor opção para você?

A decisão final depende das suas prioridades e do seu estilo de vida. Para fazer a escolha correta, analise os seguintes pontos antes de comprar:

Orçamento: se o custo inicial é um fator limitante, o filtro de barro é a melhor escolha. O investimento em um purificador é maior, assim como o valor dos refis para manutenção. Praticidade: para quem busca agilidade, grande volume de água e a conveniência da água gelada, o purificador elétrico é mais indicado. Manutenção: ambos exigem trocas periódicas. Avalie sua disposição para a limpeza regular e a troca da vela do filtro de barro (geralmente a cada 6 meses) ou para arcar com o custo dos refis do purificador, que seguem uma periodicidade similar. Espaço: purificadores podem ser instalados na parede ou na bancada, otimizando o espaço, enquanto o filtro de barro demanda uma superfície para ser apoiado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.