Filtro de barro funciona? Saiba qual o melhor purificador de água

O uso de filtros e purificadores como uma camada extra de proteção no abastecimento de água é essencial. Mas, entre tantas opções, qual é a mais eficaz?

O tradicional filtro de barro, presente em muitas casas brasileiras, ainda é uma alternativa bastante eficiente. Ele funciona por gravidade: a água passa lentamente por uma câmara de filtragem de cerâmica porosa, que retém partículas sólidas, impurezas e até mesmo muitas bactérias.

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Sua principal vantagem é o processo natural, que não utiliza produtos químicos e ainda mantém a água fresca. Contudo, sua eficácia depende diretamente da manutenção. A vela de filtragem precisa ser limpa regularmente e trocada conforme a recomendação do fabricante para evitar a proliferação de microrganismos.

Filtro ou purificador de água?

A principal diferença entre filtros e purificadores está na tecnologia. Enquanto os filtros, como o de barro, fazem uma barreira física contra impurezas, os purificadores costumam ter sistemas mais complexos. Eles geralmente combinam diferentes etapas de filtragem para eliminar uma gama maior de contaminantes.

Muitos purificadores modernos utilizam carvão ativado, que é excelente para remover o cloro, odores, sabores desagradáveis e compostos químicos. Alguns modelos mais avançados contam com lâmpadas ultravioleta para eliminar vírus e bactérias que possam ter escapado das barreiras físicas, ou membranas de ultrafiltração para reter partículas ainda menores.

No caso de uma contaminação química, um purificador com carvão ativado tende a ser mais eficaz que o filtro de barro. Isso porque o carvão tem a capacidade de adsorver esse tipo de composto orgânico, tornando a água mais segura para o consumo.

Como escolher o melhor equipamento

A decisão sobre qual sistema adotar deve levar em conta a qualidade da água fornecida em sua região e o tipo de preocupação. Para quem busca uma solução simples e eficaz contra impurezas básicas, o filtro de barro bem cuidado é uma ótima opção.

Já para quem vive em áreas com histórico de contaminação química ou quer uma proteção mais robusta contra microrganismos, investir em um purificador com múltiplas etapas de filtragem é o mais indicado. Verifique sempre se o equipamento, seja filtro ou purificador, possui selo de certificação do Inmetro, que garante sua eficiência e segurança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.