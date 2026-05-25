Assine
overlay
Início EmGiro
Casa

Como limpar a cabeça da torneira com vinagre e recuperar o fluxo de água sem gastar nada com encanador

O vinagre branco é um aliado para remover crostas de minerais do aerador, porque contém ácido acético em concentração leve, suficiente para dissolver os sais sem agredir a maioria dos metais. Veja como limpar a cabeça da torneira com vinagre e recuperar o fluxo de água sem gastar nada com encanador.

Publicidade
Carregando...
VN
Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
VN
Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
25/05/2026 11:34

compartilhe

SIGA
×
Como limpar a cabeça da torneira com vinagre e recuperar o fluxo de água sem gastar nada com encanador
Como limpar a cabeça da torneira com vinagre e recuperar o fluxo de água sem gastar nada com encanador crédito: Portal Giro 10

O acúmulo de resíduos na cabeça da torneira, também chamada de arejador, é comum em casas com água tratada ou de poço. Essa peça pequena mistura ar com a água, reduz respingos e ajuda a economizar. Porém, com o tempo o fluxo começa a enfraquecer, o jato sai torto ou espirra para todos os lados. Na maioria dos casos, a causa está em depósitos de minerais que se fixam na tela do aerador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses depósitos vêm principalmente do cálcio e do magnésio presentes na água, conhecidos como sais minerais. Quando a água passa pelo aerador e entra em contato com o ar, parte dela evapora e deixa esses sais grudados na peça. Assim, o resultado é uma espécie de crosta esbranquiçada ou amarelada, que entope os furinhos e altera o funcionamento da torneira.

O acúmulo de resíduos na cabeça da torneira, também chamada de arejador, é comum em casas com água tratada ou de poço – depositphotos.com / pacawaca92@gmail.com

Por que o aerador da torneira acumula minerais?

O arejador da torneira funciona como um filtro com pequenas telas de metal ou plástico. A água passa por esses microcanais e sai em forma de jato mais uniforme. Em regiões com água mais dura, isto é, com maior quantidade de minerais, esses sais tendem a se fixar nas superfícies internas do arejador. Com o uso diário, o acúmulo aumenta e o problema se torna visível.

Além dos minerais, podem ficar presos na peça pequenos grãos de areia, ferrugem de canos antigos e até sujeiras trazidas pela rede hidráulica. Esse conjunto de resíduos cria bloqueios parciais ou quase completos. A consequência aparece no dia a dia:

  • Redução significativa da vazão de água.
  • Jato desviado, respingando para fora da cuba.
  • Ruídos estranhos ao abrir a torneira.
  • Desgaste mais rápido da borracha de vedação.

Como limpar aerador de torneira com vinagre branco passo a passo?

O vinagre branco é um aliado para remover crostas de minerais do arejador, porque contém ácido acético em concentração leve, suficiente para dissolver os sais sem agredir a maioria dos metais. Assim, a limpeza pode ser feita com desmontagem da peça ou sem removê-la, dependendo do modelo da torneira e do tempo disponível.

Passo a passo desmontando o arejador

Quando o aerador é rosqueável, a limpeza completa costuma ser mais eficiente. Portanto, um passo a passo básico pode ser seguido com atenção a alguns cuidados simples:

  1. Fechar parcialmente o registro da torneira para evitar respingos mais fortes ao recolocar a peça.
  2. Desenroscar o aerador com a mão. Se estiver muito preso, pode-se usar um pano macio envolvendo a peça e uma chave ajustável, apertando levemente para não marcar o acabamento.
  3. Separar as partes internas (telas, aneis de plástico, borracha de vedação), observando a ordem de montagem. Uma boa prática é tirar uma foto antes de desmontar.
  4. Preparar um recipiente com vinagre branco suficiente para cobrir todas as peças. Pode-se usar o vinagre puro ou diluído em até metade de água, em casos de sujeira leve.
  5. Deixar as peças de molho por 30 minutos a 2 horas, conforme o nível de incrustação. Em crostas muito antigas, o tempo pode ser um pouco maior, sempre verificando o estado das peças.
  6. Esfregar suavemente com uma escova de dentes macia ou escovinha, focando na tela e nos furinhos, para soltar o que restou de minerais.
  7. Enxaguar em água corrente para remover vinagre e resíduos soltos.
  8. Recolocar as peças na mesma ordem, respeitando a posição da borracha de vedação, e rosquear o aerador de volta na torneira apenas com firmeza leve, sem forçar.

Esse processo costuma recuperar o fluxo da água, deixando o jato mais uniforme e evitando desperdício.

É possível limpar o aerador sem desmontar a peça?

Em alguns casos, o arejador não é facilmente removível ou a pessoa prefere não mexer na montagem. Nesses casos, ainda é viável usar o vinagre branco direto na saída da torneira, tomando alguns cuidados.

Assim, uma técnica prática envolve o uso de um saquinho plástico resistente:

  • Encher o saquinho com vinagre branco suficiente para cobrir apenas a cabeça da torneira.
  • Encaixar o saco na ponta da torneira, mergulhando o aerador no vinagre.
  • Prender o saco com um elástico, fita ou amarração que segure bem sem forçar o metal.
  • Deixar agir de 30 a 60 minutos, observando se não há vazamentos.
  • Retirar o saco, abrir a torneira por alguns segundos e deixar a água correr para arrastar os resíduos soltos.

Nesse método, a limpeza é mais superficial, pois o vinagre atua apenas por fora e nos furos externos do aerador. Ainda assim, em muitas situações já é suficiente para melhorar o jato.

Cuidados com inox, preto fosco e dourado

Os diferentes acabamentos de torneiras exigem atenção extra. Afinal, torneiras em inox costumam ter boa resistência ao vinagre branco diluído, desde que a peça não fique de molho por períodos muito longos e seja bem enxaguada depois. Por sua vez, os acabamentos em preto fosco e dourado podem ser mais sensíveis a produtos ácidos e à abrasão mecânica.

Algumas orientações simples ajudam a preservar esses acabamentos:

  • Evitar deixar a parte externa da torneira em contato prolongado com vinagre puro.
  • Proteger o corpo da torneira com um pano seco quando o aerador estiver de molho, caso a peça precise ficar presa na torneira.
  • Não usar esponjas abrasivas, palha de aço ou escovas duras na parte externa.
  • Após a limpeza, enxaguar e secar o acabamento com pano macio, reduzindo manchas de água.

Em torneiras com banhos especiais, como dourado ou preto fosco, é recomendado consultar as instruções do fabricante. Algumas marcas indicam apenas detergente neutro e pano úmido na parte externa, deixando o uso de vinagre restrito às partes internas metálicas do aerador.

O vinagre branco é um aliado para remover crostas de minerais do arejador, porque contém ácido acético em concentração leve, suficiente para dissolver os sais sem agredir a maioria dos metais – depositphotos.com / Thamkc

Dicas de manutenção preventiva do aerador

Para diminuir o acúmulo de minerais e evitar entupimentos frequentes, a limpeza preventiva é mais simples que a remoção de crostas antigas. Por isso, manter uma rotina básica ajuda a prolongar a vida útil da torneira e do aerador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Fazer uma limpeza leve mensal em regiões com água mais dura e a cada 2 ou 3 meses em locais com menos resíduos minerais.
  • Verificar o jato de água com frequência; qualquer mudança pode indicar início de entupimento.
  • Instalar filtros de água na entrada principal da casa ou nos pontos mais usados, quando há muita areia ou ferrugem na rede.
  • Evitar produtos químicos agressivos sem indicação específica para metais e acabamentos de torneira.
  • Substituir o aerador quando houver desgaste excessivo, rachaduras na tela plástica ou danos na rosca.

Com esses cuidados simples e o uso do vinagre branco como aliado, a limpeza da cabeça da torneira tende a ser rápida, econômica e eficiente, mantendo o fluxo de água adequado e reduzindo a necessidade de trocas frequentes da peça.

Tópicos relacionados:

agua casa geral limpeza-da-agua magnesio torneira vinagre-branco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay